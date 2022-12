Un anunţ foarte important pentru toţi bucureştenii a venit din partea edilului general, Nicuşor Dan.

Bucureştiul se înnoieşte cu 100 de troleibuze. Contractul a fost deja semnat

Joi, 29 decembrie, primarul general al Capitalei, a dezvăluit că a fost semnat contractul pentru achiziţia a încă 100 de troleibuze produse de compania poloneză Solaris.

„Încă o achiziție importantă pentru modernizarea mijloacelor de transport în comun pentru București: am semnat astăzi împreună cu firma Solaris contractul pentru achiziția a 100 de troleibuze.

Este vorba despre troleibuze de 12 metri care au toate facilitățile: podeaua coborâtă, acces pentru persoanele cu dizabilități, wi-fi precum și sistem de monitorizare GPS. Termenul de livrare este de 22 de luni”, a scris Nicuşor Dan, joi, pe pagina sa de Facebook.

Nicuşor Dan: Mijloacele de transport sunt achiziționate cu fonduri nerambursabile de la Fondul de Mediu

Primarul general a explicat că primele troleibuze vor fi livrate la începutul lui 2024, iar garanţia va fi de 300.000 de kilometri de la data recepţiei sau cinci ani.

Contractul se ridică la 290 de milioane lei, plus TVA, a adăugat Nicuşor Dan.

„Aceste troleibuze au o autonomie de 20 de kilometri, ceea ce înseamnă că la capetele de linie troleibuzul are o mobilitate mai mare pentru a efectua bucla acolo unde nu există fir.

Pentru aceste mijloace de transport garanția este de 300.000 de kilometri de la data recepției sau cinci ani. Primul troleibuz va veni peste 15 luni, deci la începutul lui 2024.

Mijloacele de transport sunt achiziționate cu fonduri nerambursabile de la Fondul de Mediu, care este gestionat de Ministerul Mediului. Valoarea contractului este de 290 de milioane lei, plus TVA”, a mai scris edilul general în mesajul său.

Parcul de mijloace de transport al STB, în continuă modernizare

Nicuşor Dan a oferit la final şi o imagine a imbunătăţirilor aşteptate la nivelul parcului auto al STB.

„În plus față de anii trecuți parcul de mijloace de transport al STB va arăta așa: 100 de tramvaie moderne achiziționate, din care au ajuns până în prezent 17, 100 de autobuze electrice pentru care tocmai am atribuit achiziţia, alte 22 de troleibuze pentru care avem finanţare prin PNRR și sperăm alte autobuze electrice pentru care am depus cerere de finanţare la PNRR”, a explicat primarul general al Capitalei.