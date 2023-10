Într-o mișcare neașteptată, zece primari din județul Mehedinți, care au câștigat inițial mandatul sub sigla PNL, au decis să treacă la Partidul Social Democrat (PSD). Anunțul a fost făcut de către șeful PSD Mehedinți, Aladin Georgescu. În prezent, organizația PNL din Mehedinți este condusă de fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu.

Liderul PSD Mehedinți, a declarat că ușa organizației este deschisă pentru toți cei care doresc să se alăture echipei lor. În privința deciziei primarilor de a trece la PSD, el a spus că aceasta a fost influențată de colaborarea anterioară.

Georgescu a subliniat că s-a luat în considerare binele comun al cetățenilor și a menționat că în ceea ce privește investițiile, nu s-a ținut cont de culoarea politică a primarilor.

„Spuneam în urmă cu ceva timp că ușa Organizației PSD Mehedinți este deschisă pentru toți cei care vor să se alăture echipei noastre și sigur, cei cu care noi putem face echipă pentru ca, împreună, să aducem plus valoare județului și implicit, comunităților pe care le reprezintă domniile lor!

Mă bucur că astăzi, mai mulți primari din județul Mehedinți au ales să se alăture echipei PSD Mehedinți. Am convingerea că decizia domniilor lor a venit urmare a colaborării pe care am avut-o, urmare a faptului că de fiecare dată când a fost vorba despre investiții, fie pe fonduri europene, fie pe buget local, nu am ținut seama de culoarea politică a primarului când am decis să reabilităm drumuri județene sau să facem alt gen de investiții.

Am făcut lucrurile astfel, întrucât vreau ca toți cetățenii județului să beneficieze de condiții cât mai bune de trai”, a transmis liderul social-democrat într-o postare pe Facebook.