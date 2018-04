Otokar vrea să cucerească Bucureștiul cu experiența din Istanbul

Imediat după anunţul Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) că turcii de la Otokar sunt câştigătorii licitaţiei pentru echiparea Regiei Autonome de Transport Bucureşti (RATB) cu 400 de noi autobuze reacţiile au fost virulente. Pentru mulţi este greu de conceput că un producător turc de autobuze poate livra vehicule cu o calitate apropiată de cea a germanilor de la Daimler sau MAN, aflaţi şi ei printre candidaţi. Aici ar fi de notat că, în acelaşi timp, românii cumpără fără probleme atutoturisme produse în Turcia ale unor mărci cunoscute precum Renault, Hyundai, Fiat sau Toyota.

Departe de a fi un producător de autobuze cunoscut în Europa, precum Daimler sau MAN, grupul Otokar a reuşit totuşi să îşi plaseze produsele în mai multe oraşe europene din Spania, Italia, Serbia, Polonia sau Germania. Nicăieri însă – cu excepţia Turciei sau Maltei - nu au livrat comezi atât de mari precum cea licitată la Bucureşti. „Ca să înţelegeţi de ce nu am livrat mai multe autobuze în vestul Europei trebuie să vă spun că acolo înlocuirea parcului auto se face mult mai des şi treptat. Nu au existat licitaţii mai mari care să ne permită să livrăm mai multe autobuze. Prin urmare, Bucureştiul va fi cel mai mare client al Otokar din Europa tocmai din acest motiv. Desigur, asta dacă scoatem din calcul oraşe din Turcia precum Istanbul sau Izmir”, a explicat francezul Denis Troublanc, director de marketing al diviziei Otokar Europe.

Exemplul IETT

Dacă în Europa turcii nu au livrat decât flote mai mici de 100 de unităţi, în Istanbul – oraş cu aproape 18 milioane de locuitori – ei au furnizat aproape 30% din întreaga flotă a IETT (Autoritatea Municipală de Transport). În marele oraş turc circulă 3.130 de autobuze, care transportă zilnic cinci milioane de pasageri. Conform oficialilor Otokar, „municipalitatea din Istanbul a folosit până de curând, doar autobuze Mercedes-Benz. După ce Otokar a început să participe la licitaţii, în 2011, Mercedes nu a mai câştigat licitaţii. Am concurat cu ei la cinci licitaţii pentru Istanbul şi le-am câştigat pe toate. Mercedes-Benz face autobuze bune, dar noi oferim un pachet (n.n. - calitate, preţ, servicii) mai competitiv”. Sub rezerva că un producător naţional are, întotdeauna şi în întreaga lume, un avantaj atunci când participă la o licitaţie în propria ţară, este important de menţionat că cifrele IETT arată un SAR (Service Availability Ratio) de 98,95% pentru flota Otokar şi doar trei vehicule complet inutilizabile dintr-un total de 897. Toate acestea după cinci ani de utilizare şi o medie de 439.000 km parcurşi / vehicul.

Ținta Bucureşti

Dornici să devină furnizori de autobuze pentru Bucureşti şi, fără îndoială, interesaţi să arate jurnaliştilor români toate atuurile pe care le deţin, turcii de la Otokar au prezentat, în cadrul unei vizite la uzina lor din Sakaria, caracteristicile viitoarelor autobuze pentru capitala României. „Vehiculele noastre sunt configurate astfel încât să poată concura cu orice alt producător. Utilizăm motoare Cummins, DAF şi MAN, primele două fiind prevăzute pe autobuzele pentru Bucureşti. Iar transmisiile sunt ZF. Doar părţile de caroserie şi şasiu sunt 100% ale Otokar, iar asta este un lucru bun pentru că, de exemplu, dată fiind divizia noastră de vehicule militare, am împrumutat chiar şi tehnologie foarte fiabilă din acest domeniu”, a declarat Murat Ulutaş, directorul tehnic al Otokar. Conform acestuia, la Bucureşti vor livra „trei tipuri de autobuze - 10,7 m, 12 m şi 18 m. Toate vor avea sistem de ticketing, urmărire prin satelit, rapoarte despre consumul de carburant şi monitorizare video. În privinţa configuraţiei interioare, am respectat toate cerinţele de la licitaţie. Aici sunt incluse dimensiunile suprafeţelor vitrate, numărul de geamuri care pot fi deschise, separarea completă a zonei şoferului de spaţiul pentru pasageri, sistem antivandalism şi vopsea antigraffiti, afişaje LCD separate pentru anunţul staţiilor şi reclame. Numărul scaunelor va fi de 20 în autobuzul de 10,7 metri, 26 pentru cel de 12 metri şi 34 pentru cel articulat de 18 metri”.

Acest articol a fost publicat în numărul 16 al revistei Capital, disponibil la chioşcuri în săptămâna 23-29 aprilie 2018

