Efectul inflaţiei record: Ratele românilor au crescut vizibil în ultimele trei luni

La începutul lunii februarie, pe fondul presiunilor inflaţioniste, Banca Naţională a României (BNR) a decis să majoreze pentru a doua oară în acest an rata dobânzii de politică monetară la 2,25% pe an de la 2% pe an, revenind la nivelul practicat în urmă cu trei ani. Creşterea dobânzii ROBOR din ultima perioadă este un efect al acestei decizii. Mişcarea BNR a venit ca urmare a inflaţiei în continuă creştere.

Revista Capital a calculat efectele majorării dobânzilor din ultimele zile luând ca reper un împrumut Prima Casă pe 30 de ani în valoare de 265.200 de lei (echivalentul a 57.000 de euro), valoarea maximă admisă pentru achiziţia de apartamente vechi. Cei aproximativ 200.000 de români care beneficiază în prezent de garanţia statului ştiu că ratele lor se actualizează o dată la trei luni în funcţie de dobânda ROBOR la trei luni.

Românii care au ghinionul ca zilele acestea să aştepte actualizarea dobânzii trebuie să ştie că, în ultimele trei luni, indicatorul ROBOR s-a majorat cu 15,1%. Asta înseamnă un plus de circa 45 de lei la rata lunară.

Organizaţia profesională CFA România, a analiştilor financiari, anticipează că rata medie a ROBOR cu scadenta de 3 luni va ajunge la 3,02 peste 12 luni. Faţă de nivelul actual, ar însemna un plus de 115 lei la rată.

Dacă ne raportăm, însă, la valoarea minimă atinsă de ROBOR în octombrie anul trecut, adică 0,68%, diferenţa de bani faţă de rata actuală este de circa 240 de lei.

Calculele sunt valabile dacă debitorul se află în prima etapă de plată a împrumutului, când dobânda cântăreşte cel mai mult în rata lunară şi este valabil pentru toţi beneficiarii Prima Casă, deoarece creditele lor în lei au o vechime de numai patru ani.