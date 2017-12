Cadouri pentru doamne. Cinci arome de iarnă pe care să le oferi de sărbători

Bărbații sunt în dilemă în această perioadă a anului din cauza cadoului pe care să îl ofere doamnelor din viața lor. Parfumul este o variantă clasică, mereu apeciată de femei. Sezonul rece vine la pachet și cu schimbarea aromelor pe care le purtăm, așa că parfumul este varianta ideală de cadou.

În alegerea parfumului pentru o doamnă, cel mai bine este să vă ghidaţi după aroma sa preferată, care poate fi dulce, florală, orientală sau fresh.

Gucci Bloom, varianta de 30ml, se găseşte la preţul de 323 lei. Cu o aromă dulce, cu note de flori albe, iasomie şi tuberoză, parfumul este unul feminin prin definiţie, cu un miros memorabil.

Signorina Misteriosa de la Salvatore Ferragamo, varianta de 30ml costă 260 lei. Lasă o primă impresie florală, cu note de neroli şi tuberoză, şi se continuă cu arome orientale, de mure, patchouli şi coajă de vanilie neagră.

Alien Eau Sublime de la Thierry Mugler, varianta de 30ml este 189 lei. Conţine note fresh-orientale de lămâie, portocală şi mandarină şi se îmbină cu arome de iasomie, heliotrop, floare de cireş şi ambră albă.

Mesmerize Red for Her de la Avon, este un parfum accesibil pentru toată lumea. Se găseşte la preţul de 50 lei şi are note orientale de bergamotă, frezii roşii şi patchouli.

Dolce Amalfi, Casamorati, un parfum oriental, unisex şi exclusivist. Preţul acestui parfum este de 1290 lei, iar mirosul este unul puternic, masculin. Notele sunt de măr, şofran, gutuie şi cardamom. Nu este o aromă dedicată celor obişnuite cu parfumuri de iarnă delicate. Tămâia, cuişoarele şi boabele de tonka sunt pregnant în acest parfum.