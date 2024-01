Zodiac Chinezesc 2024. Ce plante îți aduc noroc în funcție de zodie?

Zodiac Chinezesc 2024. Anul 2024 este Anul Dragonului de Lemn. Va începe pe data de 10 februarie 2024 și se va încheia pe 28 ianuarie 2025.

Potrivit Feng Shui, fiecare zodie este nevoită să aibă în casa sa o anumită plantă pentru a atrage norocul într-un mod rapid. De exemplu, Dragonii (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) pot cumpăra o Aloe Vera pentru a avea un an plin de belșug.

Șobolanii (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) sunt nevoiți să aibă în casa lor o plantă de jad, dacă vor să atragă prosperitatea financiară în viața lor.

Boul (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) va atrage rapid norocul cu ajutorul „haworthia argintie”.

Tigrii (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) se vor putea bucura de armonie în acest an, dacă vor avea aproape de ei o „echeveria”.

Iepurii (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) au nevoie de un „Jelly Bean” pentru a avea stabilitate în viața lor.

Șerpii (1965, 1977, 1989, 2001, 2013) pot cumpăra „colierul de perle” de la o florărie apropiată pentru a avea un an echilibrat.

Feng Shui. Ce plante îți aduc noroc în funcție de semnul zodiacal?

Câinii (1970, 1982, 1994, 2006, 2018) au nevoie de „o plantă fantomă” pentru un an frumos, în timp ce Caii (1966, 1978, 1990, 2002, 2014) vor fi nevoiți să caute prin florării „pietrele vii” pentru a avea un an norocos, iar Maimuțele (1968, 1980, 1992, 2004, 2016) „dolarii de argint”.

Cocoșii (1969, 1981, 1993, 2005, 2017), în schimb, vor fi nevoiți să se uite după „urechea de pisică”.

Porcii (1971, 1983, 1995, 2007, 2019) și Oile (1967, 1979, 1991, 2003, 2015) vor atrage bogăţia în casele lor cu ajutorul „imortelle”.

Zodiac Chinezesc 2024. 5 zodii vor atrage banii ca un magnet

Anul 2024 aduce prosperitate financiară pentru persoanele născute sub semnul Dragonului, Șarpelui, Șobolanului, Iepurelui și Maimuței. Cele cinci semne zodiacale vor experimenta succesul financiar pe parcursul acestui an, iar unii indivizi ar putea chiar deveni milionari, conform relatărilor The Times of India.

Dragon (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): În ciuda dificultăților financiare prognozate pentru anul 2024, Dragonii vor atrage norocul încă din 10 februarie. Persoanele născute sub acest semn zodiacal, în special cele din 1964 și 1988, vor fi magnet pentru bani, având șanse mari să avanseze la locul de muncă.

Șarpe (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): Șerpii se vor bucura de perspective favorabile la locul de muncă. Munca lor și ideile unice vor fi răsplătite rapid, sub forma unui bonus sau a unei majorări de salariu.

Șobolan (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): Șobolanii vor obține bani cu mai multă ușurință în acest an, fiind pregătiți să-și asume riscuri mari pentru a-și crește veniturile. Cei interesați de jocurile de noroc vor avea parte de noroc sporit!

Iepure (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): Iepurii vor cunoaște noroc în Anul Dragonului de Lemn. Vor experimenta o schimbare rapidă a destinului lor și vor scăpa, în sfârșit, de toate datoriile.

Maimuță (1968, 1980, 1992, 2004, 2016): Prin muncă asiduă, persoanele născute sub semnul zodiacal al Maimuței se vor îmbogăți în acest an. Unii își vor găsi locul de muncă dorit, iar alții vor avansa.