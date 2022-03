Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi poporul ucrainean ar putea fi nominalizaţi pentru Premiul Nobel pentru Pace!

Apelul vine din partea unui grup format din câteva zeci de politicieni europeni, inclusiv din România. Aceştia cer Comitetului Nobel, într-o scrisoare deschisă, să-l nominalizeze pe Zelenski şi poporul Ucrainei pentru această importantă distincţie, transmite agenţia Ukrinform.

Politicienii europeni sunt de părere că ar trebui prelungit termenul limită pentru nominalizare în cazul Premiului Nobel pentru pace până la 31 martie, pentru a permite nominalizarea lui Volodimir Zelenski şi a poporului ucrainean. Comitetului Nobel i se cere să prelungească acest termen, care a expirat pe data de 31 ianuarie.

Scrisoarea deschisă a fost semnată de 36 de politicieni din Olanda, Marea Britanie, Germania, Suedia, Estonia, Bulgaria, România și Slovacia. Acestui apel se mai pot alătura lideri politici din întreaga lume până la data de 30 martie.

“Asistăm la curajul poporului ucrainean, care se opun războiului purtat împotriva lor de către Federația Rusă. Ucraineni și bărbați curajoși luptă pentru democrație și autoguvernare.

Oamenii din toată Ucraina se ridică pentru a rezista forțelor autoritarismului. Credem că acum este momentul să le arătăm oamenilor din Ucraina că lumea este de partea lor”, se arată în apelul către Comitetul Nobel.

Statement by a group of #European politicians (mostly #Dutch) on the nomination of Volodymyr #Zelenskyy for the Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/kIAb9mAzaY

— NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022