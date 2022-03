Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, poartă noi discuţii la nivel internaţional, în încercarea de a obţine cât mai mult sprijin pentru ţara sa, dar şi sancţiuni sporite în cazul Rusiei.

Joi, 17 martie, Volodimir Zelenski a discutat, din nou, cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, iar liderul de la Kiev a pus accentul pe întărirea apărării în faţa agresiunii ruseşti.

Joi seara, preşedintele Ucrainei a postat pe Twitter un mesaj în urma discuţiei purtate cu liderul francez.

“Am continuat dialogul cu preşedintele Emmanuel Macron. Am discutat despre sprijinul pentru ucraineni în lupta împotriva agresiunii ruseşti, în special în sfera apărării.

S-a pus accent pe continuarea dialogului paşnic. Trebuie să întărim coaliţia anti-război. #StopRusia”, a scris Volodimir Zelenski pe contul său oficial de Twitter.

La rândul său, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a admis că ar putea merge la Kiev, pentru a se întâlni faţă în faţă cu preşedintele Zelenski, însă afirmă că va aştepta momentul potrivit pentru a face asta, pentru a nu fi doar o vizită “zadarnică”.

“Nu exclud să mă duc la Kiev, dar cred că responsabilitatea mea este să încerc să acţionez în mod util.

Continui să fac acest lucru stând de vorbă cu preşedintele Zelenski, însă, atât timp cât nu se cristalizează ceva tangibil, să mă duc acolo ar fi zadarnic.

Rolul meu este să aştept momentul potrivit. Nu exclud nimic, dar o voi face când va fi util”, a declarat, joi, Emmanuel Macron.

Continued dialogue with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Discussed the support for Ukrainians in the fight against Russian aggression, especially in the defense sphere. Emphasis was put on the continuation of peaceful dialogue. We must strengthen the anti-war coalition. #StopRussia

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2022