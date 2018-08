Acest lucru înseamnă aripi pentru Simona Halep, care se distanţează în fruntea clasamentului WTA. În acest moment, românca are 7.351 de puncte, in timp ce Wozniacki va ramane cu 6.135 de puncte. Rezulta un avantaj de 1.216 de puncte. Partea buna este ca Simona isi poate mari avansul in continuare, in functie de rezultatul pe care il va avea la Rogers Cup.

Sportiva din România a avut şi ea un meci greu în turul 2, reuşind să o învingă pe abia după 3 ore de joc pe Anastasia Pavlyuchenkova. "Nu stiu cum ma voi recupera, pentru ca sunt putin moarta. Sa vad cum ma refac si cum ma voi prezenta. Pe hard e mai greu impotriva ei, dar voi incerca sa ma bucur de timpul petrecut pe teren", a spus Simona, după meci.

Noaptea trecută a jucat şi împotriva lui Venus Williams pe care a învins-o în două seturi 6-2, 6-2 şi avansează în sferturile de finală ale turneului. Simona este singura româncă rămasă în turneu, după ce Mihaela Buzărnescu s-a accidenta grav în meciul contra Svitolinei.