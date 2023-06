Prima seară a festivalului s-a jucat cu casa închisă, premiera „Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart în regia lui Sir David Pountney a prezentat un real interes și un enorm succes în rândul publicului.

Daniel Jinga, managerul Operei Naționale București: „Sunt convins că acest festival rămâne un exemplu despre faptul că arta trebuie să unească. Artiștii sunt spirite libere, spirite care practică diplomația culturală, artiștii stabilesc punți de comunicare între țări, partide, oameni, între diferite distribuții sau echipe de management din țară și din străinătate.”

Sir David Pountney, regizor: „Nunta lui Figaro este o operă foarte îndrăgită și foarte cunoscută, dar este, în același timp, o lucrare cu un intens mesaj politic. Punând în evidență viețile aristocraților și ale servitorilor acestora și consecințele acestor diferențe de statut social.

Am împărțit scena cu un zid, unde pe o parte locuiau servitorii, pe cealaltă aristocrații. Iar acest simbol devine astfel firul roșu al acestei montări şi este, de asemenea, ceva ce românii înțeleg foarte bine, pentru că au trăit mulți ani după acest zid.”

Sâmbătă seară, spectatorii prezenți în sala operei bucureștene s-au putut bucura de un titlu celebru al repertoriului clasic internațional, opera „Manon Lescaut” de G. Puccini, spectacol prezentat de Teatrul Național din Belgrad, realizat în coproducţie cu Opera Madlenianum, sub bagheta maestrului Stefano Romani (Italia), regia fiind semnată de Pier Francesco Maestrini (Italia).

Duminică seară, publicul prezent în sală a asistat la un regal artistic susținut de Opera Maghiară din Cluj-Napoca – opera „Castelul Prințului Barbă-Albastră” și baletul „Mandarinul miraculos” de B. Bartók, un diptic prezentat astfel încât la Bucureşti să poată fi văzută pentru prima oară pe scenă celebra operă a lui Bartók, iar baletul să fie prezenta prima oară după anul 1969.

Bucharest Opera Festival aduce în fața publicului un repertoriu extrem de divers, cu titluri ce nu se află în mod obişnuit pe afişele bucureştene, mergând de la operetă şi musical, până la opera clasică, dar şi montări spectaculoase ale unor titluri foarte rar sau niciodată prezentate până acum publicului din Bucureşti.

Bilete se pot procura de pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

Bucharest Opera Festival îşi doreşte să contribuie în mod decisiv la includerea Bucureştiului în circuitul marilor oraşe organizatoare de festivaluri internaţionale, devenind un excelent promotor al turismului cultural.

Bucharest Opera Festival urmăreşte consolidarea unei platforme de prezentare a celor mai valoroase companii de operă şi balet din ţară și nu numai în context internaţional, care să încurajeze schimburile culturale şi să promoveze proiectele muzicale şi culturale ale acestora.

Programul următoarelor seri ale festivalului:

– Luni, 19 iunie, ora 19:00 – „Pescuitorii de perle” de G. Bizet (Teatrul Național de

Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța)

– Marți, 20 iunie, ora 19:00 – „Bal la Savoy” de P. Abraham (Opera Națională Română

Timișoara)

– Miercuri, 21 iunie, ora 19:00 – „Cosi fan tutte” de W.A. Mozart (Opera Braşov)

– Joi, 22 iunie, ora 19:00 – „Văduva veselă 2.0” de F. Lehár ( Opera Națională Română

din Iași )

– Vineri, 23 iunie, ora 19:00 – „Pelléas şi Mélisande” C. Debussy (Opera Maghiară de

Stat din Budapesta)

– Sâmbătă, 24 iunie, ora 19:00 – „Kiss me Kate” de C. Porter ( Teatrul Național de

Operetă și Musical Ion Dacian București)