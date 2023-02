În timp ce furtunile puternice au dus la raportarea a cel puțin nouă tornade în unele zone din centrul SUA, luni se anunță o avalanșă de ninsori, ploi și vânt puternic în zone de pe coasta de vest până la Marile Lacuri, inclusiv în unele zone care au rămas fără curent electric în urma unei serii similare de vreme severă săptămâna trecută.

Peste 265.000 de locuințe și întreprinderi din SUA au rămas luni fără curent electric, potrivit PowerOutage.us. Aproximativ jumătate în Michigan, care se pregătește pentru o nouă rundă de gheață și zăpadă care va lovi regiunea luni. Întreruperi au fost raportate, de asemenea, în Oklahoma, Missouri, Indiana, Texas și California, care a fost lovită de o furtună de iarnă majoră săptămâna trecută.

În Oklahoma, cel puțin șapte tornade și 12 răniți au fost raportate în urma intemperiilor de duminică. Două tornade au fost raportate în Kansas.

Peste 100 de alte rapoarte de furtună – inclusiv vânt și grindină – au fost înregistrate în părți din Oklahoma, Kansas și Texas, în timp ce vânturi cu forța unui uragan și furtuni puternice au trecut prin zonă. O rafală de 114 mph a fost înregistrată În Memphis, Texas – echivalentul vântului susținut într-un uragan de categoria 3.

Luni dimineață, mașini răsturnate și copaci doborâți au împânzit cartierele unde acoperișurile au fost smulse din case, anunță presa de peste ocean.

A storm in Norman, Oklahoma, injured 12 and caused damage to homes in parts of the city Sunday night. The weather event likely qualified as a derecho, which is often described as an inland hurricane due to the strength of its winds. https://t.co/rEGZCPsFWy pic.twitter.com/dYThUq5LV6

— The Associated Press (@AP) February 27, 2023