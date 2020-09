Într-o postare pe pagina de facebook, Victor Ponta lansează o serie extrem de dură de acuzații la adresa guvernanților. În opinia liderului Pro România, cel mai important lucru pentru liberali îl reperzintă alegerile locale și afacerile din timpul pandemiei.

În același timp, Ponta susține că România se confruntă o altă serie probleme grave care ar trebuie să fie prioritatea principală a guvernanților .

„In Romania lui Orban si a PNL conteaza doar Alegerile / si afacerile cu masti ( au platit deja pret triplu 0,64 bani pe masca – in timp ce acum aceasta costa 0,20 la furnizor / si nu au vrut sa le ia din Romania ci din China)!

Intre timp Romania Adevarata se scufunda in probleme de sanatate, economice si asteapta dezastrul de la inceputul Scolilor!

Veniti la vot sa scapam de ticalosi / altfel 5 ani vor continua sa ne vanda si sa ne distruga!”, scrie Ponta pe facebook.

Mâncare sau săntătate? Marea problemă a românilor

Un articol realizat de ziare.com, scoate la iveală cea mai neagră față a Românei. Potrivit sursei citate, românii care au rămas fără loc duc o situație dificilă.

Veniturile unui somer sunt de 865,98 de lei, din care venituri banesti, 88,3%, iar restul de aproape 12 procente, din contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii si contravaloarea veniturilor in natura obtinute de salariati si beneficiarii de prestatii sociale.

In acest caz, somerul are venituri banesti lunare de 765 de lei. Pe partea de cheltuieli, somerul cheltuieste in fiecare luna 794,65 de lei, din care cheltuieli banesti sunt 88%, adica 699 de lei. Statistic, acesta ar ramane in fiecare luna cu 66 de lei, daca ar reusi sa supravietuiasca cumparand alimente si bautura de 24,4%, adica de numai 194 de lei.

De cealalta parte, pensionarii stau cel mai bine in statistici din cele trei categorii, avand in vedere ca datele ne arata ca un pensionar are venituri lunare de 1.575,06 lei, din care venituri banesti 88,6% (1.395 lei).

La capitolul cheltuieli, acestea se ridica lunar la suma de 1.286,16 lei, din care cheltuieli banesti 88,2% (1.134 de lei). Grosier, pensionarul ar ramane lunar cu peste 250 de lei in bani cash. Dar cum aceasta este o medie, iar majoritatea pensionarilor au pensii de pana in 1200 de lei, adevarul este mult mai crud.