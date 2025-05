Victor Ponta a afirmat că România se confruntă cu un risc iminent de colaps economic. Potrivit acestuia, situația critică nu mai poate fi redresată de actualul executiv, întrucât acesta și-ar fi pierdut complet credibilitatea în fața cetățenilor.

Candidatul independent a susținut că legea privind indexarea pensiilor este în vigoare și că, în lipsa aplicării acesteia, pensionarii ar putea acționa Guvernul în instanță. El a afirmat că majoritatea pensionarilor își folosesc veniturile pentru necesități de bază, precum facturi, alimente și medicamente, și a subliniat că mulți nu-și permit tratamentele necesare.

Acesta a avertizat că România se află într-o situație economică gravă, menționând împrumuturi masive în anul precedent, și a concluzionat că singura soluție este restabilirea încrederii, pierdută complet de actualul Guvern.

Întrebat în ce moment ar implementa majorarea pensiilor în cazul în care ar fi ales președinte, Victor Ponta a răspuns:

Fostul premier a afirmat că ministrul de Finanțe ar trebui să cunoască direct realitățile din zone precum Botoșani sau Tulcea, susținând că este inacceptabil să decizi de la București că un pensionar poate trăi cu 1.200 de lei pe lună.

Întrebat ce instrumente ar putea folosi, în calitate de președinte, pentru a determina Guvernul să respecte legea privind indexarea pensiilor, Ponta a expus strategia pe care intenționează să o urmeze în acest sens.

Candidatul independent a subliniat că, deși președintele nu poate acorda direct pensii, intenționează să colaboreze strâns cu Guvernul, petrecând timp la Palatul Victoria pentru a oferi sprijin. A adăugat că experiența sa anterioară ca ministru în perioade dificile îi conferă un avantaj și legitimitate în a contribui la găsirea de soluții.

”Nu președintele poate să dea în mod direct pensiile, dar jumătate din timp îl voi petrece la Palatul Victoria, că să sprijin guvernul. Eu am un mare avantaj al ideii de președinte – am fost de multe ori că ministru în perioade foarte rele, nu poate nimeni de acolo să-mi spună că nu mă pricep. Chiar mă pricep, am fost acolo, am găsit soluții împreună cu ei”, a spus acesta.