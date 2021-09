Vom asista la o resetare a guvernarii. Emil Boc: USR PLUS și AUR s-au încăpățânat. Premierul va câștiga

Emil Boc a spus că nu înțelege de ce USR PLUS și AUR nu au venit cu semnături în original, după depunerea celor eronate.

„In privinta motiunii de cenzura, din toate deciziile CCR reiese ca o motiune legal depusa, nu poate fi oprita. Nu inteleg de ce USR PLUS si AUR dupa ce au depus cu semnaturi eronate nu au venit luni cu semnaturi in original si eliminau acest spectacol. S-au incapatanat si pe buna dreptate premierul va castiga.

Nici iarba nu mai creste pana pe 25 septembri si pana la congresul USR. Eu cred ca vom asista la o resetare a guvernarii, dupa ce congresele se vor incheia. Eu am incredere in aceasta coalitie, pentru a nu da sansa PSD sa castige in 2024”, a spus Emil Boc.

Decretele pentru demisiile USR PLUS au fost semnate

Amintim că președintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 8 septembrie 2021, decretele pentru demisiile USR și intrarea interimarilor. Decretele respective sunt următoarele:

Decret prin care se ia act de demisia domnului Ilie-Dan Barna, viceprim-ministru, şi se constată încetarea funcției de membru al Guvernului.

Decret prin care se ia act de demisia domnului Cristian Ghinea, ministrul investițiilor şi proiectelor europene, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

Decret de desemnare a domnului Florin-Vasile Cîţu, prim-ministru, ca ministru al investițiilor şi proiectelor europene, interimar.

Decret prin care se ia act de demisia domnului Cătălin Drulă, ministrul transporturilor şi infrastructurii, şi se constată încetarea funcției de membru al Guvernului.

Decret de desemnare a domnului Dan Vîlceanu, ministrul finanțelor, ca ministru al transporturilor şi infrastructurii, interimar.

Decret prin care se ia act de demisia domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, şi se constată încetarea funcției de membru al Guvernului.

Decret de desemnare a domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul energiei, ca ministru al economiei, antreprenorialului şi turismului, interimar.

Decret prin care se ia act de demisia domnului Ciprian-Sergiu Teleman, ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

Decret de desemnare a domnului Tánczos Barna, ministrul mediului, apelor şi pădurilor, ca ministru al cercetării, inovării şi digitalizării, interimar.

Decret prin care se ia act de demisia doamnei Ioana Mihăilă, ministrul sănătății, şi se constată încetarea funcției de membru al Guvernului.

Decret de desemnare a domnului Cseke Attila Zoltán, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, ca ministru al sănătăţii, interimar.

Sursă foto: Facebook