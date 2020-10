Cea mai importantă concluzie confirmă faptul că prețurile biletelor de avion au scăzut în ultima jumătate de an cu 24% fata de aceeași perioadă a anului trecut. A fost, fără îndoială, un început de vară cu mai puține călătorii cu avionul, însă lunile august si septembrie au mai recuperat din pierderea perioadei martie – iulie.

Alte câteva concluzii ale materialului

Zborurile interne sunt cel mai afectat segment de călătorii: în absența festivalurilor, concertelor și evenimentelor mari, s-a înregistrat o scădere de 50% la biletele emise pentru zboruri interne.

Călătoriile pentru studii sau către locul de muncă sunt singurele care nu au înregistrat scăderi importante.

Specialiștii estimează că de abia în 2022 se va reveni la nivelul călătoriilor din 2019

Efectele pandemiei asupra zborurilor

„Efectul lockdown-ului impus la nivel global de catre autoritati a fost unul dramatic pentru industria de transport aerian. Am strans cele mai importante cifre despre cum au aratat calatoriile romanilor in 2020”, este scris în analiză.

„Doar la nivel european, intre martie si mai 2020 se anuleaza in fiecare zi intre 20.000 si 25.000 de zboruri. Pe 1 mai 2020, in aeroporturile din Romania au operat doar 39 de zboruri fata de 560 la aceeasi data in 2019.

Daca in ianuarie 2020 doar 3% dintre cursele aeriene erau anulate sau modificate, in perioada starii de urgenta,

acest procent urca pana la 95%. In 2020, peste 82% dintre calatorii din intreaga lume au fost nevoiti sa isi schimbe planurile.​

Dintre biletele cumparate de romani si anulate din cauza pandemiei in perioada martie – august 2020, cele mai multe sunt cele cu destinatia Romania.

In 2021, ne asteptam ca destinatiile cele mai cautate sa fie cele europene, la un nivel similar cu cererea din 2019. Comunitatea romaneasca din diaspora va fi “motorul” calatoriilor: revin mai des acasa sa-si vada familiile sau sunt vizitati de cei dragi din tara. Segmentul de business va avea o cerere mult mai scazuta si va fi segmentul cu revenirea cea mai lenta”, scrie în analiza realizată de către vola.ro