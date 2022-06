Președintele rus, Vladimir Putin, va marca ziua în care forțele Germaniei naziste ale lui Hitler au invadat Uniunea Sovietică, la 22 iunie 1941.

Data este semnificativă în Rusia și este amintită ca fiind „Ziua amintirii și a durerii”.

Se pare că Vladimir Putin va depune miercuri flori în onoarea celor morți.

Pentru a marca această aniversare, Ministerul rus al Apărării a publicat documente care datează de la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial și care ar fi arătat că Germania a intenționat să pretindă că armata sovietică bombarda biserici și cimitire pentru a-și justifica invazia.

„La fel ca în zilele noastre, în 1941, naziştii au pregătit în avans provocări pentru a discredita statul nostru.

22 iunie este o dată tragică din istoria Rusiei – Ziua Amintirii şi a Doliului. În această zi, în urmă cu 81 de ani, a început Marele Război Patriotic.

O liturghie divină și un serviciu memorial vor avea loc în Catedrala principală a Forțelor Armate Ruse”, se arată în comunicatul ministerului rus, potrivit The Guardian.

