Vladimir Putin a semnat, vineri, un decret prezidențial prin care îi obligă pe membrii grupării paramilitare Wagner să depună jurământ faţă de Rusia, la fel ca soldaţii ruși. Decretul vizează persoanele înrolate combatanţi voluntari, cele care „contribuie la îndeplinirea sarcinilor atribuite forţelor armate ruse” şi la alte „organisme şi formaţiuni militare”, inclusiv la forţele teritoriale de apărare formate în timpul războiului din Ucraina.

Oamenii trebuie să jure fidelitate şi loialitate faţă de Rusia şi să urmeze cu stricteţe ordinele comandanţilor şi superiorilor. Trebuie să „respecte cu sfinţenie Constituţia Rusiei”, „să îndeplinească cu conştiinciozitate sarcinile care le sunt încredinţate” şi „să apere cu curaj independenţa ţării şi ordinea constituţională”, scrie pe site-ul oficial al Guvernului Rusiei.

Această schimbare are loc la doar două zile de la presupusa moarte a lui Evgheni Prigojin, liderul Grupului Wagner.

Guvernul de la Moscova a anunțat deja că investighează cauza prăbuşirii avionului în care se afla Evgheni Prigojin. Momentan, informaţiile oficiale privind accidentul şi cauzele sale sunt puţine. Se știe doar că toate persoane aflate la bordul avionului au murit. Comitetul de Investigaţii al Rusiei a lansat deja o anchetă penală privind presupuse încălcări ale normelor de siguranţă aeriană.

Susţinătorii săi i-au adus un ultim omagiu în Sankt Petersburg, oraşul său natal. Oamenii au depus flori, lumânări şi insigne cu logo-ul Grupului Wagner, un craniu şi două oase încrucişate în faţa clădirii care a servit cândva drept sediu central al Grupului Wagner.

Se pare că toate cele zece cadavre recuperate de la locul accidentului sunt într-o stare avansată de carbonizare, fapt ce a îngreunat identificarea lor.

În ciuda acestui fapt, trupul neînsuflețit al lui Evgheni Prigojin ar fi fost identificat de unul dintre comandanții Grupului Wagner la morgă. Semnul principal a fost absența unui deget, relatează Kyiv Post.

