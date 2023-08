Cum a murit Evgheni Prigojin este una dintre întrebările momentului. O serie de speculații indică că varianta prezentată oficial ar putea fi total diferită de realitate.

O ultimă informație prezintă ideea că avionul lui Prigojin s-ar fi rupt în aer. Conform dezvălurilor, resturi din avion au fost găsite la 3 kilometri de locul prăbușirii.

Mai exact, o aripă și o parte din trenul de aterizare ale avionului în care a murit liderul Wagner au fost găsite la circa 3 kilometri distanță de locul prăbușirii. Acest lucru se observă din cele mai noi imagini postate pe rețelele sociale.

Noua descoperire demonstrează că avionul s-a dezintegrat în aer. Cu toate acestea, nu oferă indicii asupra cauzei pentru care s-a produs acest lucru.

Imaginile cu avionul lui Evgheni Prigojin au apărut în presa rusă, a susținut Anton Gherașcenko, consilier în Ministerul de Interne ucrainean.

În postarea distribuită pe Twitter, consilierul în Ministerul de Interne ucrainean a pus și imagini în care se văd trenul de aterizare și o aripă de avion, căzute undeva într-o pădure.

The wing and landing gear of Prigozhin’s business jet have been found, Russian media report.

They fell 3 kilometers from the crash site into the river Lodyzhenka, near the railway station Kuzhenkino. A few hundred meters from the place where the tail of the plane was found -… pic.twitter.com/ePAmANd6o7

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 25, 2023