Președintele rus, Vladimir Putin, și-a reiterat sâmbătă hotărârea de a „face totul” pentru a „eradica definitiv nazismul”, cu ocazia ceremoniilor de marcă a 80 de ani de la sfârșitul asediului Leningradului de către armata nazistă în al Doilea Război Mondial, transmite AFP.

Această declarație reprezintă o nouă etapă în mesajul clar adresat Ucrainei de către liderul rus.

Putin a făcut referire la acest obiectiv încă de la invazia Ucrainei, care a avut loc acum aproape doi ani. Atunci, în februarie 2022, când trupele ruse au pătruns pe teritoriul ucrainean, președintele Kremlinului a declarat intenția sa de a „demilitariza” și „denazifica” această fostă republică sovietică, pe care o consideră condusă de neonaziști.

Deși Putin, în vârstă de 71 de ani, nu s-a născut în timpul asediului Leningradului de către naziști, familia sa a trecut prin momente groaznice. Fratele său mai mare a murit atunci.

La momentul respectiv, mama liderului rus aproape a murit de foame. În același timp, tatăl său a fost rănit în apropiere de Leningrad.

Vladimir Putin – at the opening of the Memorial to the Victims of the Nazi Genocide during the Great Patriotic War:

January 27 is one of the most important dates in our common, national history. On this day in 1944, Red Army troops completely broke the blockade of Leningrad.

