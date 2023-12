Într-un discurs ținut duminică la Kremlin, președintele rus Vladimir Putin a demarat campania electorală cu un pahar de șampanie în mână. Președintele rus a abordat mai multe teme printre care:

De asemenea, liderul de la Kremlin a evidențiat progresele Rusiei în domeniul apărării și producției de armament. În context, el a precizat că ucrainenii „rămân fără muniție” și nu au niciun viitor.

Într-un clip care deja este publicat pe X (fostul Twitter), liderul rus a menționat că, deși țara sa nu dispune de tot ceea ce își dorește, industria militară rusă a înregistrat progrese semnificative.

De asemenea. Vladimir Putin a subliniat că ucrainenii nu au resurse sau o bază industrială proprie. Așadar, el i-a caracterizat drept „imbecili”. Pe fond, președintele rus a mai sugerat că aceștia sunt dispuși să colaboreze cu oricine doar pentru a dăuna Rusiei.

Putin a exprimat, de asemenea, dezaprobarea față de comportamentul ucrainenilor. El a spus despre aceștia că sunt:

Putin doesn’t sound like a man who’s interested in a negotiated peace in Ukraine:

“They’re running out [of weapons]… They don’t have anything, they have no future. But we do have a future.”

