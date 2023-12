Miercuri, 6 decembrie, Vladimir Putin a plecat pe calea aerului la Abu Dhabi (capitala Emiratelor Arabe), fiind însoțit de patru avioane de vânătoare rusești Suhoi-35S. Aceasta reprezintă prima etapă a unei călătorii planificate în Orientul Mijlociu. Ea mai include și o vizită în Arabia Saudită.

SU-35S fighters accompanied Putin’s board during the entire flight to Abu Dhabi; for this, the Russian Ministry of Defense received special permission from these countries for the worldwide flight. pic.twitter.com/NetJQPibBy

— Roberto (@UniqueMongolia) December 6, 2023