Ministrul Educației al Rusiei, Serghei Kravstov, a afirmat că antrenamentele militare vor reveni în școlile din Federația Rusă începând cu luna septembrie anul viitor, potrivit celei mai recente actualizări a Ministerului britanic al Apărării, postată pe Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 November 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/i6RDn08qwR

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/I9h2dxhQpZ

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 13, 2022