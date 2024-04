Dorința tot mai mare a părinților de a obține vize de flotant, ce le asigură accesul copiilor la școli de prestigiu și la profesori bine-cunoscuți, a devenit un fenomen răspândit în societatea românească. Cu toate că există o legislație care reglementează acest aspect, fenomenul rămâne greu de prevenit sau sancționat.

Chiar autoritățile recunosc neputința lor în acest sens. Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, a explicat care sunt punctele slabe ale sistemului și ce ar trebui făcut pentru a remedia situația.

Există anunțuri care invadează rețelele de socializare și site-urile în această perioadă. Părinții cer disperați ajutor. Această tendință nu este una nouă, ci se repetă în fiecare an odată cu începerea înscrierilor la grădiniță și clasa pregătitoare. Concurența pentru obținerea unei adrese de domiciliu este acerbă.

Viza de flotant este solicitată de părinții care vor acces la o anumită școală

Viza de flotant este esențială pentru părinții care doresc să-și înscrie copiii la o școală în afara zonei de domiciliu. Aceasta e necesară pentru a fi mai aproape de serviciu sau de locuința altor membri ai familiei. Ea e utilă și pentru a accesa o școală mai prestigioasă, cu reputație și cadre didactice remarcabile.

Cu toate acestea, acest fenomen se află într-o zonă gri a legii. Asta pentru că implică falsificarea declarațiilor, atât din partea părinților, cât și din partea proprietarilor de locuințe care acceptă să-i declare în mod fals ca locatari.

În realitate, totul este doar pe hârtie și, desigur, contra cost. Astfel, viza de flotant a devenit unul dintre cele mai solicitate documente din România, fiind traficată intens.

Condițiile care sunt prevăzute în lege în ceea ce privește solicitarea documentului

Legea spune că, dacă o persoană locuiește la o altă adresă mai mult de 15 zile, trebuie să solicite viză de flotant.

„Avem Ordonanța de Guvern 97 care reglementează obligativitatea persoanelor de a-și aplica viza de flotant în situația în care locuiesc mai mult de 15 zile într-o locație“, a explicat, pentru „Adevărul“, Cosmin Andreica, reprezentantul sindicatului Europol.

El a susținut că fenomenul traficului cu vize de flotant nu poate fi ținut sub control. Asta că polițistii nu am de unde să știe care este intenția celor doi – părinte și proprietar –, ce au discutat ei în particular.

Mai mult, odată ce au ajuns la poliție, aceștia declară că cele 15 zile au trecut deja. Și nu are nimeni cum să verifice dacă respectivul părinte chiar a locuit sau nu acolo și fix în acea perioadă. Doar proprietarul, care, evident, va confirma.

„Noi luăm, practic, act despre o situație care deja a avut loc și pe care nu o putem verifica. Singurul moment în care poate interveni poliția este când aceste vize de flotant se vând“, a mai precizat Cosmin Andreica.

Modalitatea de verificare este extrem de dificilă

Prin urmare, nu există nicio posibilitate ca persoanele implicate în această tranzacție să fie trase la răspundere.

„Un polițist vine acasă la proprietar, bate la ușă, proprietarul îi deschide și spune că persoana pe care a luat-o în spațiu nu este acasă, este la serviciu. Ce poți să faci? E ca și cum ai căuta acul în carul cu fân. Oricine poate spune orice. Nu este o dovadă. Chiar și cu un martor, tot nu poți face nimic. O persoană care să vină și să spună că vecina și-a schimbat flotantul… de aici până la a stabili concret dacă a locuit sau nu în altă parte este o cale lungă. Sau… să presupunem că vecinii, cei care locuiesc în blocul unde s-a solicitat viza de flotant, într-adevăr, nu l-au văzut niciodată pe părintele respectiv. Dar care este proba? Poate omul nu a ieșit din casă. Tu, ca polițist, trebuie să dovedești că omul nu a locuit acolo. Faptul că vecinii nu l-au văzut, nu constituie o probă. O astfel de ipoteză nu este suficient de solidă”, explică șeful sindicatului Europol.

Conform opiniei sale, acest fenomen ar putea fi prevenit doar prin modificarea procedurii de înregistrare a elevilor la școală. Atâta timp cât Ministerul Educației tolerează această situație, nu avem multe opțiuni, spune el.

„Dacă procedura ar fi modificată, problema ar dispărea”, a concluzionat el.

Prețurile pentru o viză de flotant variază considerabil în funcție de zona geografică. Acestea pot începe de la aproximativ 500 de lei și pot ajunge până la 1.000 de lei sau chiar mai mult.