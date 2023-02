Virgil Popescu a asigurat că vom trece fără probleme peste acest sezon rece, ba mai mult, am început deja să ne pregătim pentru iarna viitoare.

„Împreună cu prim-ministrul Nicolae Ciucă am participat astăzi la reuniunea Grupului de Lucru Interdepartamental pentru Securitate Energetică (GLISE).

Depozitele de gaze naturale ale României au aproape 50% grad de umplere, ceea ce asigură necesarul de consum pentru cetățeni și economie. Așa cum am promis, trecem fără probleme de acest sezon rece și am început deja să ne pregătim pentru iarna următoare.”, a scris el pe pagina sa de Facebook.

România poate ajuta Republica Moldova

Ministrul a mai precizat că rutele de transport al gazelor ne asigură independența și securitatea energetică, dar și posibilitatea de a ajuta Republica Moldova.

„România este conectată la rutele de transport a gazelor ceea ce ne asigură independenţa şi securitatea energetică, precum şi posibilitatea de a ajuta şi Republica Moldova.

La reuniunea GLISE au mai participat secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, George Agafiței, reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în domeniul energiei.”, a mai scris acesta.

România a luat măsuri pentru se securiza din punct de vedere energetic

Vă reamintim că luni, 20 februarie, Virgil Popescu a spus că țara noastră a luat măsuri pentru a se securiza energetic, din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina.

„În contextul războiului hibrid determinat de Rusia, România a luat măsuri pentru a se securiza energetic, dar a venit și cu soluții de protecție pentru Uniunea Europeană.

În acest sens, am semnat un acord cu Georgia, Ungaria și Azerbaidjan pentru construirea unui cablu submarin de transport de energie din surse regenerabile, care va alimenta UE.

Mai mult, suntem parte din proiectul de extindere către Europa Centrală și de Sud-Est a coridorului sudic de gaze, care pleacă din Azerbaidjan.”, a menționat Virgil Popescu.

Mai mult, ministrul Energiei a mai subliniat că prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România are proiecte prin care vrea să crească investițiile în hidrogenul verde.

„Pe lângă cele două măsuri esențiale, România vrea să extragă gazele existente din perimetrele care-i aparțin în Marea Neagră, își dezvoltă capacitatea nucleară civilă prin construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și prin punerea în funcțiune de reactoare mici modulare.

De asemenea, prin PNRR avem proiecte de dezvoltare pentru susținerea investițiilor în hidrogen verde.

Împreună cu vicepremierul și ministrul Tranziției Ecologice din Spania, Teresa Ribera, ministrul Energiei din Olanda, Rob Jetten, CEO Vestas Henrick Andersen, am participat la masa rotundă cu tema securității energetice: Dezbaterea ”Opportunities and challenges for a genuine energy union – the energy pillar of the EU”s open stratgic autonomy”, Spania 2023.”, a mai scris ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.