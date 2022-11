Un mare producător a pus ochii pe România! Virgil Popescu spune că vor să investească în țara noastră

Ministrul Energiei a participat luni la ADIPEC 2022, un evenimentul a reunit peste 150.000 de lideri mondiali în domeniul energiei. În acest context, Virgil Popescu a discutat cu ministrul Energiei şi Infrastructurii din Emiratele Arabe Unite, Suhail AlMazrouei, despre cooperare în domeniul energiei.

Astfel, a fost sugerată implicarea companiilor din Emiratele Arabe Unite în proiecte de investiţii în producţia de energie regenerabilă, nucleară, dar şi diversificarea şi intensificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale.

Totodată, Virgil Popescu a dezvăluit că marți, 1 noiembrie, că producătorul de energie regenerabilă Masdar este interesat să investească în România, în colaborare cu Hidroelectrica.

„Luni am participat la ADIPEC 2022 – eveniment care a reunit peste 150.000 de lideri mondiali în domeniul energiei. Am avut o convorbire cu E.S. Suhail AlMazrouei – ministrul Energiei și Infrastructurii din Emiratele Arabe Unite și am discutat despre cooperare în domeniul energiei, prin implicarea companiilor din Emiratele Arabe Unite în proiecte de investiții în producția de energie regenerabilă, nucleară, dar și despre diversificarea și intensificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale. De asemenea, am avut dialog cu reprezentanții companiei Masdar, care se ocupă cu producția de energie regenerabilă.

Sunt interesați să investească în țara noastră în colaborare cu Hidroelectrica și i-am încurajat să intensifice dialogul pentru a demara proiectele cât mai curând. Am discutat și cu reprezentanții companiei Taqa pentru a-i încuraja să facă investiții în România. Este vorba de o colaborare cu cei de la Transelectrica pentru realizarea unui cablu de transport al energiei electrice în curent continuu HVDC, pentru modernizarea infrastructurii energetice. Prin cooperare vom reuși să ne atingem obiectivele de creștere a producției de energie curată”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.

Virgil Popescu a vorbit despre relansarea economică a Europei

Anterior, ministrul a participat la conferința ministerială „Nuclear Power in the 21st Century” organizată de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, la Washington, în care a vorbit despre relansarea economică a Europei.

„Pe termen lung, trebuie să începem să ne gândim la relansarea economică a Europei. Reducerea preţurilor ridicate la energie necesită investiţii în capacităţi noi de energie cu emisii reduse de carbon şi sprijin financiar şi administrativ adecvat. În opinia noastră, energia nucleară este o componentă importantă a mixului energetic, permiţând României să se bazeze pe istoricul excelent existent în materie de siguranţă operaţională, precum şi să fie în fruntea implementării SMR în UE”, a precizat Popescu.