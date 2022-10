Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a susţinut un discurs la conferinţa ministerială „Nuclear Power in the 21st Century” organizată de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, la Washington, în care a vorbit despre relansarea economică a Europei, dar şi despre necesitatea redeschiderii şi consolidării discuţiei despre energia nucleară.

Energia nucleară, o componentă importantă

„Zilele acestea particip la conferinţa ministerială Nuclear Power in the 21st Century organizată de IAEA, la Washington. Cu această ocazie am susţinut în deschiderea conferinţei un discurs ca reprezentant al României în care am subliniat că la nivel internaţional ne confruntăm cu provocări extreme pentru a găsi cele mai bune soluţii la actuala criză energetică. Totodată, am condamnat ferm folosirea energiei ca armă politică şi războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei. De aceea apreciem sprijinul constant al SUA în asigurarea livrărilor suplimentare de GNL către UE”, a scris, miercuri seară, Virgil Popescu pe Facebook.

Ministrul Energiei a subliniat că reducerea preţurilor actuale ridicate la energie, necesită investiţii. Virgil Popescu consideră că energia nucleară este „o componentă importantă a mixului energetic”.

„Pe termen lung, trebuie să începem să ne gândim la relansarea economică a Europei. Reducerea preţurilor ridicate la energie necesită investiţii în capacităţi noi de energie cu emisii reduse de carbon şi sprijin financiar şi administrativ adecvat. În opinia noastră, energia nucleară este o componentă importantă a mixului energetic, permiţând României să se bazeze pe istoricul excelent existent în materie de siguranţă operaţională, precum şi să fie în fruntea implementării SMR în UE”, a precizat Popescu.

Virgil Popescu, despre centrala de la Cernavodă

De asemenea, Virgil Popescu a adăugat că România a dezvoltat un parteneriat cu companii nord-americane şi europene în domeniul nuclear.

„Am dezvoltat un parteneriat puternic cu companii nord-americane şi europene din domeniul nuclear de la selecţia tehnologiei CANDU în anii 60. Pe baza acestui parteneriat, plănuim să avansăm proiectul nostru de construcţie nouă în Cernavodă, Unităţile 3 şi 4 şi renovarea Unităţii 1 pentru încă 30 de ani de funcţionare sigură şi eficientă. Mai mult chiar, Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România demonstrează importanţa parteneriatului strategic pe care îl avem. Totodată, SNN şi NuScale vor dezvolta primul reactor modular mic (SMR) din România pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doiceşti, judeţul Dâmboviţa”, a adăugat ministrul.

Sunt necesare eforturi pentru a accelera inovarea nucleară

Popescu a mai scris că sunt necesare eforturi pentru a accelera inovarea nucleară, în contextul securității energetice și strategiilor de decarbonizare.

„După cum se menţionează adesea, fiecare criză oferă noi oportunităţi, trebuie să redeschidem şi să consolidăm discuţia despre energia nucleară în contextul global al securităţii aprovizionării. Cred cu tărie că sunt necesare eforturi la timp pentru a accelera inovarea nucleară. Dar sunt convins că în viitor, energia nucleară trebuie să fie plasată în centrul discuţiilor noastre politice şi strategice despre securitatea aprovizionării şi decarbonizare, iar comunitatea internaţională poate juca un rol important în deschiderea drumului. România este pregătită să-şi împărtăşească experienţa în sectorul nuclear şi cu privire la implementarea SMR-urilor la nivel regional, ca astfel să ne unim eforturile pentru un scop comun: energie sigură, curată, fiabilă şi accesibilă pentru consumatorii noştri. Decarbonizare fără energie nucleară nu se poate”, a subliniat Virgil Popescu.