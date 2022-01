Virgil popescu aruncă bomba! Dezvăluire fără precedent: Este un cartel de prețuri

Mai mult decât atât, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a făcut o declarație cu implicații uriașe. El spune că este posibil ca pe piața energiei să existe un carte de prețuri.

Ca și cum acest lucru nu ar fi fost de ajuns, ministrul Energiei a adăugat că ”Guvernul nu are nicio pârghie împotriva ANRE”, subliniind că Parlamentul este singurul care poate trage instituția la răspundere.

„La ANRE, în spate, sunt nişte oameni cu încregături vechi, care nu se mai dezlipesc. Să nu uităm, am mai avut discuţii, când a fost problema cu liberalizarea. Noi am solicitat atunci ca toţi consumatorii să primească cea mai bună ofertă din piaţă. Tot din eşalonul doi al ANRE s-a spus că nu se poate aşa ceva pentru că pierd furnizorii.

Păi, asta e problema noastră? Că pierd furnizorii? Mai mult, am fost reclamaţi de ANRE la Comisia Europeană”, spune ministrul Energiei, Virgil Popescu, la DCNews.

Virgil Popescu, revoltat de cei de la ANRE

Ba mai mult decât atât, ministrul Popescu s-a arătat revoltat de cea mai recentă declarație făcută de un membru ANRE, care spunea că instituția nu a făcut contrale în decembrie din cauză că au fost sărbătorile de iarnă.

”ANRE e a statului român şi cred că ar trebui să fie în slujba cetăţeanului.

Mie mi se pare foarte ciudat, am tăcut, am tăcut şi mă încearcă sentimente de frustrare când că oamenii nu îşi fac treaba, că cei care trebuie să controleze nu îşi fac treaba. Am mai văzut o declaraţie a unui domn din ANRE, întrebat de ce nu au făcut controale din decembrie, a spus că sunt sărbătorile.

E strigător la cer. E fără replică şi fără răspuns. E inimaginabil. Oamenii care lucrează în ANRE sunt strânşi legaţi”, a declarat Virgil Popescu, în direct la DCNews.

ANRE a mai spus că românii care au neclarităţi cu privire la valoarea facturii trebuie să se adreseze în primul rând furnizorului, care este obligat să ofere explicaţii clare, apoi, dacă nu sunt mulţumiţi de răspuns, să depună plângeri la Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie.