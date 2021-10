Virgil Musta vine cu un avertisment dur în plină pandemie! Degeaba se dau măsuri, dacă lumea nu este obligată să le respecte

Medicul Virgil Musta a declarat la Antena 3 că numărul de cazuri a scăpat de sub control, subliniind că zilnic avem din ce în ce mai mulți bolnavi de coronavirus.

Acesta reiterează că vaccinul anti-COVID poate salva oamenii de la forme severe ale bolii, însă spune că este imposibil ca vaccinarea să se facă atât de repede pentru a opri valul patru al pandemiei.

„Avem nevoie de măsuri de restricţionare şi de împiedicare a transmiterii virusului, pentru că este singura metodă eficientă la ora actuală ca să ţinem sub control numărul mare de cazuri. Au scăpat de sub control cazurile. Pe zi ce trece apar tot mai multe. Încă suntem sub faza ascendentă a acestei pandemii şi trebuie stopată contaminarea şi transmiterea virusului.

Vaccinarea este importantă şi esenţială pentru ca la un moment dat, această boală să nu mai dea forme severe şi o mortalitate atât de mare, dar nu se poate face o vaccinare atât de repede ca să stopăm acest val.”, spune Virgil Musta.