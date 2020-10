Doctorul Virgil Musta a acordat un interviu pentru pressalert.ro, în cadrul căruia a vorbit despre sănătatea psihică a cadrelor medicale în contextul pandemiei de coronavirus. Acesta a subliniat că medicii sunt foarte stresați în legătură cu locurile la ATI.

Șeful Secției de Infecțioase 2 a adus în discuție un caz care s-a întâmplat zilele trecute și în care singura soluție valabilă a fost moartea unei alte persoane.

„Nu vă ascund că am o mare problemă cu colegii mei care au un mare stres că nu sunt locuri, se dau telefoane, nu sunt locuri, pacientul stă în salvare pentru că are nevoie de oxigen. Nu numai că sunt speriați, sunt deprimați. Am avut zilele trecute un caz.

Doctorița care era de gardă a spus: uf, e de abia începutul și nu mai vreau să trăiesc un asemenea moment. A adus salvarea o persoană cu saturația de 60%, ceea ce înseamnă terapie intensivă imediat. Era plin, a început să se dea telefoane, nu era niciun loc în terapie intensivă și ca să nu moară în salvare, a fost pusă repede într-un salon, i-a fost pus oxigen să crească măcar până la un nivel de 75-80%, chiar dacă organismul suferă pe o perioadă scurtă de timp și să vedem dacă se găsește o soluție.

Știți care a fost soluția? Ea s-a internat la ora 22. Soluția a fost că a murit cineva de pe Terapie Intensivă la 2 noaptea și s-a eliberat un loc. E îngrozitor, pacienta aceea să se bucure că a murit cineva.

Sunt traume psihice care vor rămâne în mintea medicilor care le trăiesc. Aveam speranță că comunitatea noastră ne înțelege și ne sprijină, dar ne-am pierdut speranța. Noi suntem puși într-o situație de a lua decizii grele, te va măcina această decizie. Trebuie să evaluezi din doi – trei pacienți care are cea mai mare șansă.”, a spus acesta într-un interviu pentru sursa anterior menționată.

Medicii nu dispun de timpul necesar pentru sesiunile de terapie

Virgil Musta a subliniat că medicii nu au cum să rupă 60 de minute din timpul lor pentru o sesiune de terapie din cauza numărului mare de cazuri.

„Avem o psiholoagă, dar care se ocupă mai mult de pacienți. Am avut o serie de persoane între 40 și 50 de ani fără comorbidități care au murit. Am zis să facem ceva ca măcar o persoană să o salvăm. Au venit târziu, când deja respirau foarte greu, toți aveau fie depresie fie anxietate și se știe că acestea scad imunitatea, le-am găsit în studii clinice.

Atunci am decis ca psiholoaga noastră să stea de vorbă cu ei. Sunt studii care introduc anumite terapii acestor pacienți. În momentul în care a apărut studiul Vitamina D3 imediat am introdus-o chiar dacă poate unii au râs de noi.

În special în țările nordice unde se lucrează sub presiune în mediul medical trebuie să mergi la psiholog să te descarci de anxietate sau depresie. La noi nu există programe de acest gen, dar și dacă am oferi la momentul de față aceste programe de psihoterapie, în momentul în care lucrezi de dimineața până seara, și mă dau pe mine exemplu, care lucrez de la 7 la 22 uneori după miezul nopții, pe diferite paliere, nu neapărat cu pacientul.

Foarte mulți dintre colegii mei lucrează la flux continuu și nu știu dacă găsesc această oră de terapie. Mi-ați dat o idee și mă gândesc să facem acest lucru pentru că avem nevoie de asistență psihologică”, a precizat specialistul în epidemiologie.

