Candidatul PSD în alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, a fost joi seară prezentă într-o emisiune televizată, în direct la România Tv. Cu această ocazie, Dăncilă a vorbit despre plângerea care s-a făcut la DNA pe numele său, cu doar câteva zile înainte de votul de duminică, ce contează pentru turul doi al alegerilor.

”Categoric nu trebuia să se întâmple aceste lucru. Eu am adus în spațiul public niște lucruri legate de aceste doasare. Dacă vă amintiți, Victor Ponta a avut dosar în 2014, Dan Barna a fost chemat la DNA în timpul campaniei.

Plângerea a fost depusă la DNA pentru că așa înțelege democrația Klaus Iohannis. Nu e o întâmplare. A vorbit despre asta prima dată Rareș Bogdan”, a declarat Viorica Dăncilă.

”Purtătorul de mesaje al lui Klaus Iohannis, Rareș Bogdan, a ieșit în spațiul public și a făcut această afirmație. L-am întrebat pe domnul Iohannis, prin intermediul mass media, dacă are vreo legătură, iar răspunsul este plângerea penală.

Sunt foarte multe lucuri care arată cine și-a dorit de fapt ca Viorica Dăncilă să fie chemată la DNA”, a completat ea.

”Eu mă consider un om cinstit și nu am nevoie de imunitate, dar îmi doresc o Justiție independentă. Am văzut multe abuzuri, dar nu l-am văzut pe Klaus Iohannis să spună ceva împotriva acestor abuzuri.

Deocamdată nu există o chemare la DNA, dar, dacă a fost depusă o plângere, poate să nu fie mâine, poate să fie oricând. Prin declarațiile lui, chiar Președintele României nu vrea ca Justiția să nu fie independentă”, a mai spus Viorica Dăncilă

Trebuie menționat faptul că europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a scris pe Facebook, înainte de plângerea făcută pe numele candidatului PSD, că ”Viorica Dăncilă va avea o dezbatere cu procurorii”.

Mesajul a venit în contextul în care Viorica Dăncilă și stafful său de campanie făceau presiuni pentru o dezbatere între cei doi candidați în turul doi al alegerilor prezidențiale.

