Viorica Dăncilă s-a DEZLĂNȚUIT! Premierul a dat de pământ cu liderii Opoziției

„Trebuie să luăm exemplul celor care au înfăptuit Marea Unire. Eu întotdeauna am crezut în consens şi am crezut că proiectele, obiectivele mari trebuie să unească întreaga clasa politică. Încă mai cred în acest lucru. Adevăratele proiecte presupun acest lucru. Când vorbim despre un proiect naţional nu vorbim despre o persoană sau alta, nu vorbim despre un partid sau altul. Vorbim despre România şi despre români. (...) Eu văd preluarea preşedinţiei Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019 ca pe un proiect naţional. Aici nu vorbim de persoane, vorbim despre România. Vorbim despre un examen pe care trebuie să-l dea România în faţa Europei. Pentru ca acest examen cu o notă mare şi a avea succes, este nevoie de un consens între instituţiile statului, un consens în clasa politică. (...)Partidele politice, clasa politică trebuie să dea dovadă de foarte multă responsabilitate, să se unească şi să se implice în aceste proiecte”, a spus Viorica Dăncilă.

Premierul a vorbit şi despre reacţiile adversarilor politici şi a făcut referire, chiar dacă nu direct, la criticile preşedintelui Klaus Iohannis cu privire la faptul că România nu ar fi pregătită să preia preşedinţia Consiliului UE.

„Din păcate, aş vrea să vă dau un răspuns pozitiv, dar am văzut că lucrurile arată altfel. Mulţi dintre politicieni au văzut interesul personal dincolo de interesul de ţară şi acest lucru nu este unul normal. Am văzut foarte multe informaţii că nu suntem pregătiţi pentru preluarea preşedinţiei, ceea ce a făcut să avem reacţii din partea altor ţări. Am văzut declaraţiile Comisiei Europene, declaraţiile preşedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, care spun că suntem pregătiţi. Aş vrea ca această dată, 1 Decembrie, sărbătorirea Centenarului să aducă mai multă înţelepciune şi pornind de la 1 ianuarie să vedem preşedinţia rotativă ca un proiect de ţară pentru că nu e proiectul premierului, al Guvernului, ci al românilor”, a mai spus Dăncilă, într-un interviu acordat TVR.