Rareș Bogdan a vorbit despre detaliile dezbaterii lui Klaus Iohannis de la SNSPA, care va avea loc marți, în condițiile în care Ionel Dancă nu avea informații exacte despre stabilirea locului dezbaterii.

Astfel, Rareș Bogdan a avut o intervenție telefonică într-o emisiune televizată, pentru a lămuri situația. Vicepreședintele PNL a susținut că Iohannis nu are ce să discute cu Viorica Dăncilă.

”Domnul Dancă este purtătorul de cuvânt al PNL sau a fost până de curând și este în continuare, nu e schimbat, dar se ocupă de comunicarea Guvernului. (…) E un comunicat dat de SNSPA. Noi am convenit că nu vom da detalii până nu s-a convenit cu toată lumea. Dacă cei de la SNSPA au dat un comunicat oficial, mergem pe comunicatul celor de la SNSPA. (…) Dacă cei de la SNSPA așa au spus, înseamnă că vom merge acolo. Noi studiam patru locații pentru această dezbatere”, a declarat Rareș Bogdan, la Antena 3.

”Noi am fost extrem de clari, staff-ul de campanie al doamnei Dăncilă încearcă s-o victimizeze pe această chestiune. Președintele României nu are ce să dialogheze cu această doamnă. Nu are ce să caute dacă dezbaterea e cu jurnaliști, analiști, comentatori, pe care, la această oră, nu-i știe nimeni exact, vor fi 5-6-8, nici numărul nu este stabilit”, a adăugat reprezentantul PNL.

