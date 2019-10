Viorica Dăncilă a transmis luni seară că Partidul Social Democrat nu va participa la votul de învestire a Guvernului Orban. Totodată, premierul demis a sublinat faptul că cei care vor participa la votul de marţi, vor fi exluşi din partid.

„Dacă noi am participa la vot şi am vota guvernul, înseamnă că am fi de acord cu măsurile din programul de guvernare şi am fi parte a măsurilor pe care le iau împotriva românilor. Partidul Social Democrat nu va participa la vot. Eu nu pot să accept niste măsuri împotriva bunicilor şi părinţilor noştri, a salariaţilor sau a fermierilor”, a completat fostul premier, conform romaniatv.net.

Mai mult, liderul PSD PSD a criticat programul de guvernare al PNL.

„Mi se pare un program nefundamentat, care nu aduce nimic pozitiv, un program care trebuia sa ia ce era bun”, a mai spus Dăncilă.

Pe 10 octombrie 2019, Guvernul condus de Viorica Dăncilă a fost demis prin moţiune de cenzură. La scurt timp, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost propus de Klaus Iohannis pentru funcţia de prim-ministru. Marţi, va avea loc în Parlament votul de învestire a Guvernului PNL.

Ludovic Orban a declarat luni că prin acordurile încheiate cu grupul minorităţilor naţionale, PMP, USR, UDMR şi ALDE se va asigura învestirea Guvernului său. Liderul PNL a susţinut că a fost depăşită cifra de 233 de parlamentari care vor vota pentru învestirea Guvernului.

