Viorica Dăncilă, fost președinte al PSD și șef al Executivului, a făcut marți declarații în care a dezvăluit care sunt planurile sale de viitor.

Ea arătat că intenționează să candideze pe listele PSD pentru alegerile parlamentare, dar că acest lucru depinde și de succesul partidului la alegerile locale din acest an.

”Nu voi candida la nicio funcţie la acest congres al partidului. Am făcut un pas în spate, pentru că vreau ca altcineva să vină cu o echipă alături de care să relanseze partidul. Legat de alegerile parlamentare, vom vedea dacă voi candida pe lista, important este să câştigăm cât mai multe posturi de primar la alegerile locale din acest an”, a spus Viorica Dăncilă, conform dcnews.ro.

În privința scandalului dintre Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finanțelor în guvernul pe care l-a condus, și actuala conducere a PSD, Dăncilă precizează că social-democrații trebuie să dea dovadă de unitate, în contextul unui an electoral, în care se vor desfășura nu mai puțin de două rânduri de alegeri.

Îndemn la unitate

”Nu am luat cunoştinţă de acest lucru, nu am văzut afirmaţiile legate de acest aspect (acuzațiile lui Teodorovici – n.r.), dar părerea mea este că în cadrul partidului trebuie să dăm dovadă de unitate, pentru că avem un an cu alegeri locale şi parlamentare şi trebuie să fim o echipă unită, iar cel mai important obiectiv trebuie să fie câştigarea acestor alegeri”, a explicat Viorica Dăncilă, conform sursei citate.

Trebuie precizat faptul că Eugen Teodorovici vrea să dea în judecată PSD, partidul din care face parte. Susţine că era îndreptățit să îi conducă el acum pe social-democrați, din moment ce era numărul 2 în PSD, la momentul demisiei Vioricăi Dăncilă.

”Conducerea partidului ar trebui să fie alta. Eu ştiu că trebuie să respecţi regulile, mai ales statutul. Acolo spune clar că doar congresul şi numai congresul este cel care numeşte şi revocă conducerea partidului.

Potrivit statutului, eu trebuia să fiu preşedinte interimar până la congres. Nu pretind eu asta, e vorba despre ce spune statutul pe care l-au votat toţi membrii la Congres. Este prevederea pe care trebuie să o respectăm toţi, ne place sau nu. Dar sunt multe întrebări la care nu vom avea răspuns. Am spus şi după CEx asta”, a afirmat fostul ministru de Finanțe.

