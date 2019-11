„L-am văzut cu toții pe Rareș Bogdan, portavocea lui Klaus Iohannis, amenințându-mă cu procurorii. Ce să înțeleg? Că am îndrăznit să-l chem pe Iohannis la dezbatere sunt amenințată cu procurorii și cu dosare? Că așa cum i s-a întâmplat lui Ponta în 2014 și cum i s-a întâmplat lui Barna care speră să ajungă în turul 2 și a avut dosar penal același lucru trebuie să i se întâmple și lui Dancila? Sunt multe coincidențe. Nu am nicio problema să discut cu procurorii, nu am nimic de ascuns, dar modul în care se procedează nu trebuie acceptat de niciun român indiferent de partidul din care face parte și indiferent dacă este înregimentat politic sau nu. Îi cer domnului Iohannis să iasă public să dea explicații de ce Rareș Bogdan, purtătorul sau de mesaj, are informații despre ce vor să facă procurorii. Este inadmisibil să spună un partid pe cine vor chema procurorii la audieri și să nu țină cont de independența justiției. Toate aceste lucruri trebuie să ne îngrijoreze

Își trimite mesagerii să-i amenințe pe contracandidați cu dosare penale”, a transmis Viorica Dăncilă joi seara, drept reacţie la o declaraţie făcută de Rareş Bogdan pe Facebook.

„DNA să vină să ia pe sus dubleta Dăncilă-Teodorovici! Monstruozitatea lor este incredibilă”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook, provocând o dură reacţie a liderului PSD.

