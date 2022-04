Organizația vrea să scoată la iveală tot mai multe dovezi ale masacrelor comise de soldații ruși asupra civililor, execuțiile fiind efecutate inclusiv asupra copiilor, femeilor și persoanelor vârstnice.

Anonymous susține că toți militarii ruși cărora le-au fost dezvăluite datele personale ar trebuie judecați pentru crime de război. Reamintim că tot mai multe voci vorbesc şi despre nevoia de a-l aduce pe Vladimir Putin în faţa judecătorilor care să-l judece pentru crime de război.

”Toți soldații care au participat la invadarea Ucrainei ar trebui să fie judecați de un tribunal pentru crime de război”, se arată într-un mesaj postat de Anonymous pe Twitter.

Potrivit unui bilanț publicat de armata ucraineană, aproximativ 18.000 de soldați ruși ar fi fost uciși de forțele Kievului de la începutul invaziei asupra Ucrainei.

În ultimele zile, ucrainenii au pornit o contra-ofensivă și au început să recapete unele zone capturate anterior de ruși, în timp ce soldații invadatori se regrupează către nord și est.

Totodată, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că rușii se pregătesc de un atac puternic prin care să cucerească zona de est și de sud a Ucrainei.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked –

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal.

— Anonymous (@YourAnonNews) April 3, 2022