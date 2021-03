Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977. Bilanţul tragic după acel seism număra 1.500 de morţi, 11.000 de persoane rănite şi 35.000 de clăduri prăbuşite.

44 de ani mai târziu, s-a schimbat radical situaţia? Ne putem considera în siguranţă în locuinţele noastre?

Arafat: Încă avem un număr semnificativ cu clădiri care pot fi grav afectate

Şeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, spune că, pe partea de intervenţie în urma unui dezastru, s-au făcut progrese importante, însă problemele există în continuare pe partea de prevenire. Multe clădiri din România pot fi în continuare afectate grav de către un cutremur de mare magnitudine.

“Sunt două paliere. Palierul prevenirii și al clădirilor cu risc seismic. Din păcate, încă avem un număr semnificativ cu clădiri care pot fi grav afectate în cazul unui cutremur de mare magnititudine.

Pe partea de intervenție, eu spun că în ultimii ani pregătirile au fost mult mai intense, dotările au fost mult mai bune și am dus mai multe dotări specifice acestui domeniu și mai mult decât atât, s-au realizat exerciții importante. Să nu uităm exercițiul seismic 2018 prin care am testat și planul nostru de intervenție, modul în care vom lucra, s-a testat Centrul Național de Coordonare pe care îl folosim real în timpul COVID-19 de aproximativ un an.

Suntem mai bine pregătiți din punct de vedere al instituției de intervenție, al IGSU, suntem mai bine pregătiți. La partea de prevenirea încă mai avem multe de realizat”, a declarat Raed Arafat pentru Gândul.

Au fost luate măsuri pentru instruirea populaţiei în caz de cutremur?

“IGSU a creat mai multe filmulețe cunoscute sub forma campaniei ”Nu tremur la cutremur” și care explică ce este de făcut. La nivelul departamentului avem aplicația DSU care poate fi descărcată de pe Google Play, iar în secțiunea a învăța există recomandări pentru momentul în care vom avea un cutremur în România și ce să facă populația.

Am lucrat în acest sens și încă mai sunt multe de făcut pentru că rămâne rolul individului și al populației într-un cutremur major”, a mai precizat Raed Arafat.

Şeful DSU a mai spus că Ministerul Dezvoltării are un plan pentru consolidarea şi reabilitarea clădirilor cu risc, existând şi fonduri ce pot fi accesate pentru asta.

“Ministerul Dezvoltării are un plan în acest sens. Există programare care pot fi accesate pentru accelerarea consolidării și reabilătării. Pe partea de prevenire ministerul și autoritățile locale au posibilitatea să acționeze mai bine și știu că există intenție în acest sens”, a mai declarat Arafat.