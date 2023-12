Victorie pentru Ungaria!

Miniștrii de finanțe ai statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit al Ungariei și au acordat țării o tranșă de 920 de milioane de euro din fondurile prevăzute în acest plan de redresare post-pandemie. Această tranșă urmează să fie plătită Ungariei în luna ianuarie.

Comisia Europeană blocase accesul Ungariei la fondurile de coeziune și la cele din planul european de relansare post-pandemie, pe fondul acuzațiilor de încălcare a statului de drept de către premierul ungar Viktor Orban. Aprobarea PNRR-ului Ungariei și eliberarea acestei tranșe de 920 de milioane de euro au fost anunțate anterior de Comisia Europeană pe 23 noiembrie.

Decizia de a aproba PNRR-ul și de a elibera această tranșă a fost validată de către statele membre în cadrul Consiliului Uniunii Europene, cu excepția Olandei și a celor trei state baltice (Lituania, Letonia și Estonia), care s-au abținut.

Aceste evoluții survin în contextul în care liderii europeni depun eforturi pentru a convinge Ungaria să nu blocheze prin veto lansarea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană și acordarea unui nou ajutor european în valoare de 50 de miliarde de euro pentru această țară, la summitul european care urmează să aibă loc în săptămânile următoare.

Valoarea totală este de 10,4 miliarde de euro

PNRR-ul revizuit al Ungariei are o valoare totală de 10,4 miliarde de euro, din care 6,5 miliarde de euro reprezintă granturi și 3,9 miliarde de euro împrumuturi. În plus, Ungaria va beneficia de 4,6 miliarde de euro în cadrul planului european REPowerEU, care are ca scop accelerarea tranziției către o energie curată.

Prima plată care va fi efectuată pentru planul REPowerEU nu necesită revizuirea deciziei de aplicare a mecanismului de condiționalitate privind statul de drept, care a fost activat pentru prima dată de Comisia Europeană împotriva Ungariei pentru a împiedica eliberarea fondurilor de coeziune.

Comisia Europeană ar putea decide în zilele următoare deblocarea condiționată a fondurilor de coeziune pentru Ungaria, care reprezintă aproximativ 10 miliarde de euro în actualul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, potrivit France Presse, citată de Agerpres.

Cu toate acestea, nicio plată suplimentară nu va fi efectuată către Ungaria până când cele 27 de cerințe referitoare la statul de drept stabilite de către Comisia Europeană nu vor fi îndeplinite de către guvernul ungar. Aceste cerințe se referă la combaterea corupției și conflictelor de interese, independența sistemului judiciar, libertatea de exprimare și academică, precum și protejarea drepturilor migranților.

Premierul Viktor Orban acuză Comisia Europeană că a blocat fondurile europene alocate Ungariei din motive politice, afirmând că este vorba despre o represiune din cauza orientării conservatoare a guvernului ungar și a măsurilor luate împotriva migrației ilegale și comunității LGBT.