Naţionala de fotbal a României a învins selecţionata Belarus cu scorul de 2-1 (2-0). Meciul a avut loc marţi, 28 martie, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

Primul gol s-a dat în minutul 17, când Stanciu a deschis scorul din lovitură liberă. Al doilea gol s-a dat în minutul 19, când Răzvan Marin a centrat bine, iar Burcă a înscris de lângă Volkov.

Al treilea gol a fost înscris de echipa din Belarus, când Morozov a redus diferența, cu o execuție cu efect, din afara careului.

Amintim că revenirea echipei naționale pe cel mai mare stadion din România s-a produs după un an și jumătate. Naționala condusă de Rădoi învingea echipa din Liechtenstein cu 2-0 în luna septembrie a anului 2021.

Conform informațiilor publicate de FRF, cei 23 de fotbaliști aleși de Edi Iordănescu pentru meciul contra Belarusului au fost: 1. Florin NIȚĂ; 2. Andrei RAȚIU; 3. Radu DRĂGUȘIN; 4. Cristian MANEA; 5. Adrian RUS; 6. Tudor BĂLUȚĂ; 7. Denis ALIBEC; 8. Alexandru CICÂLDĂU; 9. Louis MUNTEANU; 10. Nicolae STANCIU; 11. Darius OLARU; 12. Ionuț RADU; 13. Raul OPRUȚ; 14. Marius MARIN; 15. Andrei BURCĂ; 16. Horațiu MOLDOVAN; 17. Alexandru DOBRE; 18. Răzvan MARIN; 19. Florin TĂNASE; 20. Dennis MAN; 21. Olimpiu MORUȚAN; 22. Octavian POPESCU; 23. Deian SORESCU

Selecționerul Belarusului spunea că echipa și-a păstrat forţele pentru meciul cu România

Înainte de acest meci, selecționerul Belarusului spunea că echipa și-a păstrat forţele pentru meciul cu România. Potrivit informațiilor transmise de Georgiy Kondratjev, echipa a fost nevoită să facă anumite schimbări înaintea meciului cu Elveția.

„În meciul cu Andorra mi s-a părut că echipa naţională a României nu a jucat la puterea sa maximă. Ca jucător, mie îmi place Marin (n.r. Răzvan Marin) din naţionala României.

Noi am avut jucători cu ceva probleme medicale şi când am jucat împotriva Elveţiei, favorita grupei noastre, am fost nevoiţi să facem anumite schimbări în echipă pentru a ne păstra forţele pentru partida cu România”, a spus Georgiy Kondratjev, selecționerul Belarusului.

La rândul său, Iordănescu a spus că Belarus „a avut lipsă cinci jucători care de obicei sunt titulari” în timpul meciului cu Elveția.

„Puteți verifica, dar în meciul cu Elveția, Belarus a avut lipsă cinci jucători care de obicei sunt titulari, dintre care doi au intrat pe parcurs. De ce, nu aș putea spune. Poate că s-au gândit că pot scoate mai mult din meciul cu România, decât din cel cu Elveția”, spunea Iordănescu.