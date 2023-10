Președintele Klaus Iohannis a salutat recent decizia Guvernului ucrainean de a renunța la „limba moldovenească„, un pas semnificativ în direcția consolidării relațiilor strânse dintre cele două țări vecine.

I welcome the step taken today by 🇺🇦Govt. in implementing the understanding on the issue of so-called “Moldovan” artificial language I reached with President @ZelenskyyUa last week in Bucharest.Important step for building a strong strategic partnership btw 🇷🇴&🇺🇦 states&societies.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei întâlniri bilaterale, unde oficialii români și ucraineni au discutat această problemă controversată. Premierul Marcel Ciolacu a transmis mulțumiri omologului său ucrainean, Denis Șmihal, pentru sprijinul acordat în decizia crucială de a recunoaște româna ca limba oficială pentru minoritatea română din Ucraina, excluzând „limba moldovenească” din contextul oficial internațional.

Decizia de a respinge „limba moldovenească”, o etichetă impusă controversat în trecut, marchează o etapă semnificativă în consolidarea identității:

În plus, această decizie reprezintă și o replică clară la încercările Federației Ruse de a submina unitatea și integritatea teritorială a Ucrainei prin manipularea diversității etnice și lingvistice.

Premierul Ciolacu a subliniat, de asemenea, importanța continuării cooperării bilaterale, atât în ceea ce privește economia, cât și drepturile minorităților. El a asigurat că toate drepturile pe care le au ucrainenii în România vor fi recunoscute și respectate în legislația din Ucraina. Astfel, el garantează că toți românii de origine română care trăiesc în Ucraina vor avea aceleași drepturi.

Mesajul președintelui Klaus Iohannis a fost o replică la un mesaj al președintelui ucrainean. Mesajul a fost ublicat pe platforma X în cursul zilei de 18 octombrie.

În acel mesaj, liderul de la Kiev nota „așa cum am convenit la București săptămâna trecută, mergem mai departe spre un parteneriat strategic româno-ucrainean. Mulțumesc României pentru sprijinul acordat Ucrainei în drumul nostru spre UE și aștept cu nerăbdare să deschidem negocierile de aderare a Ucrainei la UE în acest an. Împreună, facem Europa mai puternică”.

Dear @KlausIohannis, as we agreed in Bucharest last week, we are moving forward to strategic partnership 🇺🇦🇷🇴 I thank Romania for supporting Ukraine on our path to the EU and look forward to opening Ukraine’s EU accession talks this year. Together, we are making Europe stronger.

