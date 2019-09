Laura Codruța Kovesi are parte de vești nemaipomenite. La Bruxelles, Viorica Dăncilă ar fi negociat cu liderii europeni și le-ar promis susținerea PSD pentru Laura Codruța Kovesi. În schimb, PSD vrea susținere pentru Rovana Plumb în funcția de comisar european

Dezvăluirea a fost făcută de liderul Pro România, Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.

”Inteleg de la oameni bine informati de la Bruxelles ca Doamna Viorica Vasilica Dancila a propus partenerilor europeni un “targ” – sa dea mandat reprezentantului Guvernului sa voteze PENTRU numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de Procuror European – si sa obtina in schimb votul parlamentarilor PPE si Renew Europe pentru propunerea de comisar europena Rovana Plumb!Inteleg negocierile ca un instrument normal in politica/ nu pot insa sa nu ma amuz gandidu-ma la toti reprezentantii si jurnalistii PSD isti care se dadeau de ceasul mortii luptand contra numirii lui Kovesi / si la ceilalti luptatori Ciolos si Rares Bogdan care ziceai ca o mananca de vie pe Rovana Plumb cand ajunge in Parlamentul European!Da – ne lamurim in zilele urmatoare daca negocierea propusa de VVD are succes / sau poate le strica cineva planurile Tic – tac !”, a scris Victor Ponta.

