Bilanţ negru pentru soldaţii trimişi de Vladimir Putin în Ucraina!

Losses of the Russian armed forces in Ukraine, March 24 pic.twitter.com/8ESsEjxlCr

Potrivit celor mai recente date furnizate de către autorităţile din Ucraina, Rusia ar fi pierdut, de la debutul invaziei, aproape 16.000 de militari.

Mai exact, ar fi vorba despre aproximativ 15.800 de soldaţi ruşi ucişi. Ruşii ar mai fi pierdut şi 108 avioane, 124 de elicoptere, 530 de tancuri, 1597 de vehicule blindate, 280 de sisteme de artilerie, dar şi patru nave.

Totuşi, aceste cifre nu au putut fi, până acum, confirmate şi din surse independente.

La începutul lunii martie, Ministerul Apărării de la Moscova vorbea despre numai 498 de soldați ruși care ar fi fost uciși și alţi 1.597 răniți.

Luni, 21 martie, publicaţia rusă Komsomolskaia Pravda, apropiată de Kremlin, a scris că 9.861 de militari ruşi au murit în Ucraina, iar alţi 16.153 ar fi fost răniţi, citând Ministerul rus al Apărării.

La scurt timp, articolul a fost şters de pe site, iar publicaţia rusă a susţinut apoi că totul ar fi fost rezultatul atacului unor hackeri.

‼️ An article about losses from Russian side has appeared on the website of Komsomolskaya Pravda. The article refers to 9861 dead and 16153 injured. The publication refers to #Russian Ministry of Defense.

A few minutes later, article was deleted but internet remember everything. pic.twitter.com/d0w77OYdOf

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022