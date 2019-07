Fostul Premier Victor Ponta a reacționat dur marți seară, într-o postare pe Facebook, la adresa nenumăratelor împrumuturi pe care le ia Guvernul de la bănci, pentru a rostogoli datoria publică.

Liderul PRO România ridică problema destinației banilor împrumutați de Guvern, dar și a costului acestor împrumuturi – dobânda la care sunt obținuți banii. Ponta se întreabă retoric cine va mai da banii înapoi, în condițiile în care tinerii pleacă din țară.

Și, nu în ultimul rând, la ce trebuie să renunțe România în viitor, pentru a putea restitui banii împrumutați.

Puteți citi mai jos postarea integrală:

”Romanii sunt in vacanta/ si Guvernul se imprumuta pe seama lor!

Insist cu aceste intrebari :

1. Ce se face cu acesti bani imprumutati?

2. Cat de mare este dobanda?

3. Cine o sa dea acesti bani inapoi daca tinerii pleaca din tara ?

4. Cum o sa mai facem in viitor investitii in drumuri, scoli si spitale daca trebuie sa platim imprumuturile de acum?

La ProRomania chiar ne gandim serios la aceasta problema esentiala pentru viitorul Romaniei ! Din pacate Puterea se ocupa de functii si candidati – si Opozitia de functii si candidati!”.

