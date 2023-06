Victor Negrescu, despre intrarea în Schengen: Şanse sub 50 la sută să aderăm în această toamnă

Sursa: Dreamstime

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a vorbit despre șansele pe care le are România de a intra în acest an în Spațiul Schengen. Acesta a afirmat că sunt şanse sub 50 la sută să aderăm la Schengen în această toamnă.