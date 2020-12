Victor Ciutacu a povestit, pe pagina sa de Facebook, cum a reacționat Gigi Becali la aflarea informației că renumitul jurnalist a intrat în carantină.

„În afara prietenilor adevărați și a mai multor medici (unul dintre ei, îngerul nostru păzitor, mereu disponibil), pe care însă evit să-i enumăr aici tocmai ca să nu atrag urgia sistemului și a propagandei la adresa lor, printre primii care au sărit să ne ajute concret, nu din gură, în perioada asta păcătoasă a fost Gigi Becali.

A făcut-o concret (strict pe partea medicală, să n-avem vorbe!), fără să bată toba. Și a sunat zile în șir (până când l-am asigurat că suntem pe calea cea bună) să vadă rezultatele și dacă mai avem nevoie de ceva. El și ÎPS Teodosie sunt revelațiile noastre 🙂

Altfel, dacă vă infectați și vreți să rămâneți întregi la minte, sfatul meu dezinteresat e ca – și dacă aveți posibilitatea – să evitați să vă luați după o mulțime de păreri (fie el și de specialitate) în același timp”, a scris Victor Ciutacu pe pagina sa de socializare.

Dacă nu crăp, ne revedem

La sfârșit lunii niembrie, acesta a anuntat că a primit un rezultat pozitiv la testul de coronavirus. „Dacă nu crăp, ne vom revedea la televizor”, sublinia el.

„Orice moment vine la un moment dat; nu neapărat cel oportun, dar asta e. Așa că fac aici cuvenitul anunț: deci, da, tocmai am fost testat pozitiv. Nu mă tăvălesc deloc în chinuri, am trecut doar printr-un frison, dacă mă ajută Dumnezeu și organismul, sper să fie doar atât. Mi-am anunțat contacții, sunt izolat la domiciliu, separat la interior prin trasee bine definite de ilustra-mi soție. Care a fost testată negativ.

După cum am mai anunțat într-o confesiune anterioară, cred în existența virusului ucigaș. Nu mă închin la el, că încă nu mi-a luat și mințile, doar că acum îl și simt aproape de mine; neplăcut și inconfortabil de aproape. Și, înainte să se repeadă propaganda să dea cu ghioaga, am și purtat intens masca, lucru ușor de probat cu mărturii ale colegilor și ale șoferilor de Uber. Dacă mă întrebați pe mine, fără să pot jura, am indicii că l-am luat pe carcalac de la un bun prieten. Doctor, purtător aproape obsedat de mască”, a transmis atunci Ciutacu.