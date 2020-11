Este anunțul momentului. Milionarul Gigi Becali a dat lovitura în instanță. A câștigat un proces de milioane cu cei de la ANAF. Decizia este definitivă.

Gigi Becali a dat lovitura!

Finanțatorul roș albaștrilor trece prin momente extrem de faste. Echipa de fotbal domină România, e prima în Liga I, iar acesta tocmai a mai dt o altă lovitură. După ce s-a judecat cu ANAF-ul într-o serie de procese cu mize financiare, a avut câștig de cauză. Vorbim de sume mari de bani.

După ce a pierdut, în primă instanță, într-unul dintre procese 2,7 milioane de lei, a câștigat o sumă importantă în altul. Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât să respingă recursurile declarate de recurentele-pârâte Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, în reprezentarea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, împotriva sentinţei nr.3549 din 10 septembrie 2018, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondate. Decizia este definitivă.

În 2010, funcționarii ANAF au declanșat o inspecție fiscală la George Becali în urma căreia, prin Decizia de impunere din 28.06.2010, au stabilit în sarcina acestuia obligații fiscale de natura TVA în sumă de 6.334.930 lei, pentru care au fost calculate accesorii aferente TVA, în sumă de 8.012.655 lei.

Gigi Becali a formulat imediat contestație administrativă împotriva acestei decizii de impunere, contestație respinsă ca neîntemeiată prin Decizia nr. 200/18.05.2011 emisă de Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor. Mai mult, Gigi Becali a mers mai departe și a formulat o acțiune în instanță împotriva Deciziei nr. 200/18.05.2011, iar prin Decizia nr. 1836/08.06.2016 definitivă, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, instanța a admis în parte acțiunea formulată și a anulat în parte actele administrativ contestate, pe care le-a menținut în limita sumei de 5.318.520 lei, reprezentând TVA la care se adaugă accesoriile aferente.

Curtea a mai reținut faptul că, prin decizia nr. 1836/08.06.2016, instanța supremă a decis definitiv că contribuabilul Becali George avea drept de deducere pentru taxa pe valoarea adaugată achitată de la momentul achiziționării bunurilor respective și își putea exercita acest drept de deducere începând cu data de 01.07.2005.

Mai mult, instanța a constatat că, așa cum rezulta din Adresa A.N.A.F nr.xxxxx/14.03.2018, privind calculul detaliat al sumelor accesorii stabilite pentru debitul principal, deși s-a făcut un calcul corect matematic, acesta a fost stabilit la o baza de impunere incorectă, fara a se lua în considerare dreptul de deducere si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugată aferentă fiecarei perioade fiscale in parte.

În calcularea accesoriilor, organul fiscal a recunoscut dreptul de deducere, in primul decont de T.V.A inregistrat de contribuabil in anul 2011, pentru intreaga sumă deductibilă de 8.843.021 lei si nu începând cu anul 2005 și în continuare pentru fiecare perioadă fiscală in parte, corespunzător activității economice desfășurate de contribuabil cu continuitate.

Curtea a mai stabilit ca pârâtele ANAF, aflate parțial în culpă procesuală, față de anularea parțială a actelor administrativ-fiscale deduse judecății, să fie obligate, la cererea reclamanților, să suporte cheltuielile de judecată constând în onorariu de avocat, respective la plata către reclamanți a sumei de 18.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru, onorariu avocat, onorariu expert, proporțional cu pretențiile admise, conform justnews.ro.