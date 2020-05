Dumitru Babu, viceprimarul PSD al municipiului Constanţa, este acuzat de o angajată a Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa că ar fi bruscat-o în timpul unui control, încercând să-i smulgă telefonul din mână şi s-o dea afară din sediul societăţii în care se afla pentru verificări. Comisarul Maria Obreja povesteşte întâmplarea într-o postare pe Facebook, menţionând că l-a votat pe Dumitru Babu în 2016.

Femeia spune că a depus deja plângere la Poliţie împotriva viceprimarului, care a încercat să se scuze doar prin intermediul unui buchet de flori şi a unui bileţel, pe care Maria Obreja scrie că le-a dus înapoi la Primărie.

“Vreau să cred că toţi cei pe care îi vom controla şi de acum înainte vor înţelege că suntem în slujba cetăţenilor, suntem femei şi pentru toate acestea este normal să fim tratate cu respect”, îşi încheie comisarul de la Protecţia Consumatorilor mesajul de pe pagina sa de socializare.

Mesajul integral postat de comisarul Maria Obreja pe Facebook

“Cand ne gandim la primarie ne gandim printre altele la votul fiecaruia dintre noi . Astazi, nu regret ca am votat, ci pe cine. Sunt comisar al Protectiei Consumatorilor deja de 2 ani. Am facut acest pas din convingere si pentru a face o lume mai buna. Am participat la sute de actiuni, am intocmit zeci de acte, am intalnit mii de oameni, pentru ca am simtit ca numai asa avem toti o sansa la mai bine.

Am ales acest comisariat pentru reputatia pe care o are, urmarind activitatea celor care imi sunt astazi colegi, la televizor si pe facebook. In perioada de stagiatura , familia mi-a stat alaturi din punct de vedere financiar, pentru ca au inteles, ca asta imi doresc din tot sufletul.

Dar, iata ca sunt momente in care iti dai seama ca poti intalni si oameni marunti si este de speriat, in momentul in care iti dai seama ca sunt cei pe care i-ai votat.

In cursul unei actiuni de control, la care ma aflam impreuna cu alti trei colegi, aveam sa cunosc latura nevazuta a caracterului pe care il are Dumitru Babu, aflat in 2016 pe lista votata de mine. Navalind in locul unde ma aflam cu colegii mei, acesta a vrut sa imi smulga telefonul din mana si bruscandu-ma sa ma dea afara din sediul societatii in care ma aflam. A fost necesara atat interventia colegilor mei, cat si a fratelui acestuia, carora trebuie sa le multumesc, pentru ca nu stiu unde ar fi putut ajunge lucrurile.

Ma intreb, daca pe femeile din viata dansului le trateaza la fel? Ma intreb, daca pe sotia sau mama dansului le-ar fi bruscat cineva, ce reactie ar fi avut? Ma intreb, daca asta este atitudinea pe care o are si fata de doamnele aflate in subordinea dansului?

Realizez acum, la ce suntem cu adevarat expuse, noi, cele aflate in slujba cetatenilor, daca in fata unui “coleg” nu reprezentam nimic? La ce ar trebui sa ne asteptam de la operatorii economici, daca acestora nu le place prezenta noastra?

Am depus astazi plangere la politie, relatand incidentul, nu inainte de a-i oferi DOMULUI VICEPRIMAR DUMITRU BABU, sansa de a isi cere scuze PERSONAL, pentru intreg incidentul. Acesta mi-a trimis un buchet de flori, pe care i l-am lasat personal la primarie, sperand ca-l va oferi unei doamne din familia lui, si povestindu-i ce “năzbâtie “ a facut, sa afle parerea acesteia.

Cred cu tarie in continuare ca activitatea de comisar trebuie facuta si vreau sa cred ca toti cei pe care ii vom controla si de acum inainte vor intelege ca suntem in slujba cetatenilor, suntem femei si pentru toate acestea este normal sa fim tratate cu respect.”