WTA a anunţat, luni, noul clasament mondial ca urmare a rezultatelor înregistrate în turneul de la Roma. Astfel, Karolina Pliskova, noua campioană de la Roma, a urcat cinci locuri, până pe 2. Simona Halep a coborat astfel un loc și a ajuns pe 3. Angelique Kerber a pierdut și ea două poziții și se află pe 5, Petra Kvitova a coborât un loc, în timp ce marea perdantă a săptămânii este Elina Svitolina, care a pierdut trei locuri. Sloane Stephens, Ashleigh Barty și Serena Williams au urcat câte un loc.

Simona Halep a declarat la Aeroportul Otopeni că se simte deja mai bine şi că nu se pune problema să rateze Roland Garros 2019.

„Sunt ok, nu am nicio problema grava la picior. A fost din cauza oboselii si un pic contractata. Sunt un pic obosita, dar am timp sa ma recuperez si abia astept sa merg la Paris. Chiar ma bucur ca pot sa le petrec acasa. Intotdeauna vin acasa sa imi reincarc bateriile, iar de data aceasta sunt mai multe zile, ceea ce este un lucru bun”, a declarat Simona Halep.

Top 10 WTA

1. Naomi Osaka 6.486

2. Karolina Pliskova 5.685

3. Simona Halep 5.533

4. Kiki Bertens 5.405

5. Angelique Kerber 5.195

6. Petra Kvitova 5.055

7. Sloane Stephens 4.552

8. Ash Barty 4.430

9. Elina Svitolina 3.967

10. Serena Williams 3.521

În ce priveste situatia celorlalte jucatoare din Romania, Mihaela Buzărnescu va coborî și ea un loc după parcursul de la Roma și va ajunge pe 30. În schimb, Sorana Cirstea urca un loc, până pe 92, iar Irina Begu pierde cinci poziții și ajunge pe locul 118. Ana Bogdan a urcat cinci locuri pânămpe 126, iar Monica Niculescu a coborât un loc până pe 143.

