Rezultatele actiunilor de control la operatorii economici care au comercializat produse alimentare specifice sarbatorilor de iarna

In perioada 25.11-20.12.2019, comisarii ANPC au desfasurat actiuni de control la nivel national, care au vizat calitatea, modul de etichetare si comercializare a produselor alimentare specifice sarbatorilor de iarna.

Au fost controlati 1442 operatori economici, constatandu-se abateri la 945 (~ 65,5%) dintre acestia.

A fost verificata o cantitate de cca. 93751 kg produse alimentare specifice sarbatorilor de iarna, constatandu-se ca cca. 17936 kg (19,13%) nu se incadrau in prevederile legale privind protectia consumatorilor.

Ca urmare a deficientelor constatate, comisarii ANPC au dispus urmatoarele masuri:

– oprirea definitiva si retragerea de la comercializare a 3148 kg produse alimentare specifice sarbatorilor de iarna in valoare de 54890 lei, produse improprii consumului uman;

– oprirea temporara de la comercializare a cca 9508 kg produse alimentare specifice sarbatorilor de iarna, in valoare de 201849 lei pana la remedierea neconformitatilor constatate;

– aplicarea de 1302 sanctiuni contraventionale dintre care 593 avertismente si 709 amenzi contraventionale in valoare de 3.610.900 lei pentru incalcarea reglementarilor privind protectia consumatorilor.

In cursul actiunilor de control s-au constatat o serie de abateri dintre care mentionam:

Calitatea produselor

Comercializarea produselor cu caracteristici organoleptice necorespunzatoare:

– carne preambalata cu modificari organoleptice datorate depozitarii necorespunzatoare;

– pulpe pui prezentand arsuri de congelare pe portiuni extinse si portiuni vinete datorate fracturilor cu acumulari de sange;

– legume si fructe aflate la comercializare fara nicio marcare;

– produse congelate preambalate (pulpe pui, ficat pui, mici formati) care aveau ambalajele (caserole, pungi) rupte si deteriorate, produsele prezentand culoare modificata, arsuri de congelare, gheata in exces;

– la produsul specific perioadei, denumit, conform eticheta de produs, Caltabos afumat, s-a constatat ca produsul nu era afumat (senzorial nu s-a perceput urma de miros/gust de fum);

– ouale care urmau sa fie utilizate la prepararea produselor de patiserie, prezentau urme biologice;

– legume si fructe care prezentau modificari organoleptice, respective consistenta moale si pete maronii;

– s-au gasit la comercializare covrigi cu ciocolata, la prepararea carora se utiliza produsul „cremosa crema cacao”, inducand astfel in eroare consumatorii;

– erau expuse la comercializare portiuni anatomice din carne pui (piept pui dezosat, aripi pui, pulpe pui inferioare), care prezentau neconformitati privind cantitatea neta declarata de producator pe ambalaj si cea atasata de operatorul economic vanzator;

– se comercializa cozonac cu ciocolata, iar continutul de cacao din ciocolata era de 16% si nu 35% substanta uscata, denumirea de ciocolata fiind improprie;

– s-au gasit la comercializare mici de porc si vita, ambalati, pastrati la temperatura recomandata de producator, dar tavitele prezentau modificari nespecifice (erau bombate).

Incadrarea in cantitatea neta declarata de producator

– pulpe de pui inferioare cu os si piele refrigerate si ambalate care desi aveau cantitatea declarata de producator si inscriptionata pe etichetele de produs erau recantarite in cadrul unitatii incluzandu-se in cantitatea finala si tara ambalajului, aceasta din urma fiind inclusa in pretul final al produselor;

– se comercializa cremsnit, la bucata, la care in urma verificarii greutatii, pe cantarul din dotarea unitatii, s-a constatat ca avea o masa neta de 125g fata de 130g conform retetei de preparare pusa la dispozitie;

– informatia de pe ambalaj privind cantitatea neta dupa decongelare la produsul file cod era incorecta, fiind specificat 20% glazura de gheata, insa documentele solicitate, respective buletinele de analiza au aratat ca aceasta valoare nu era corecta, fiind mult mai mare.

In 80,95 % din judete se comercializau produse alimentare in afara datei durabilitatii minimale stabilite de producatori

– se comercializau produse de patiserie (strudele, croissante, branzoaice, biscuiti, blat tort, foietaj placinta, turta dulce, faina) expirate de la 2 pana la 60 zile;

– se aflau la vanzare ciocolata si produse din ciocolata cu datele durabilitatii minimale depasite de la 2 la 72 zile;

– un operator avea la vanzare carne tocata congelata expirata de 25 zile;

– se aflau expuse la comercializare produse congelate (plamani de porc si piept de pui dezosat) avand data durabilitatii minimale depasita (expirate de 11 zile, respectiv 2 zile);

– erau expuse la comercializare nuga cu arahide cu data durabilitatii minimale depasita de 14 zile si prajituri fine cu data limita de consum depasita de 13/16 zile;

– fursecuri, diverse sortimente, ambalate in cutii a 1 kg, expirate de 30 respectiv 60 zile, blat de tort, expirat de 5 zile, fursecuri asortate, provenienta Polonia, ambalate in cutii a 1 kg, expirate de 2 zile, pajituri expirate de 17/45 de zile, napolitate cacao expirate de 45 zile si decoratiuni zaharoase pentru prajituri, expirate de 60 zile.

De asemenea s-a gasit telemeaua de vaca expusa la comercializare cu data limita de consum depasita de 10 zile, produse lactate cu data limita de consum expirata de 20 zile, carnea de vita pentru tocat, pulpele inferioare pui si pieptul de pui, expuse la comercializare erau expirate de 5 zile.

In judetul Galati, la 42 operatori economici au fost gasite la comercializare produse la care nu se putea stabili incadrarea in valabilitate, neexistand informatii care sa dovedeasca data durabilitatii minimale/data limita de consum: carne si produse din carne, produse zaharoase vrac, bomboane vrac, produse de patiserie si prajituri.

Starea ambalajelor

Se comercializau prajituri cu miere si biscuiti de secara ambalati in cutii cu folia superioara rupta, ficat de pasare modificat organoleptic, respectiv aspect, consistenta, arsuri de congelare din cauza ambajului deteriorat si lipsit de etanseitate, produse pe baza de ciocolata care aveau ambalajele depreciate, fiind astfel afectata integritatea produsului, carne de pui si porc, preparate din carne de pui si porc congelata care aveau ambalajul deteriorat, iar produsele prezentau arsuri de congelare, peste macrou congelat, al carui ambalaj era deteriorat astfel incat pestele se afla in vitrina frigorifica, fara protectie, existand pericolul contaminarii.

Produsele alimentare comercializate nu ofereau consumatorilor informatiile obligatorii, care sa permita alegerea sortimentului dorit, respectiv: lipsa totala, partiala sau incorecta a elementelor de identificare – caracterizare, informatii incomplete, ingredientele produselor nu erau inscrise in ordinea descrescatoare a ponderii lor in produs, lipsa datelor de identificare ale producatorului/importatorului/ distribuitorului (denumire si adresa sediului social), inscrierea incompleta a aditivilor prin neindicarea denumirii categoriei aditivului, numelui specific si/sau a codului numeric CE, comercializarea produselor cu elementele de identificare – caracterizare netraduse in limba romana, lipsa sau inscrierea incompleta a etichetarii nutritionale, neinscrierea cantitatii ingredientelor care apar in denumirea sub care se vinde produsul, lipsa mentiunii ,,produs/din produs decongelat” si lipsa inscrierii pe etichete a atentionarii „poate afecta negativ activitatea copiilor si atentia acestora” in cazul mentionarii in lista ingredientelor a colorantilor, inscrisi in Anexa V la Reg.(CE) nr.1333/2008 privind aditivii alimentari.

La 10% din operatorii economici controlati s-a constatat lipsa informarii consumatorilor cu privire la ingredientele cu posibil efect alergen.

Informatii care puteau induce in eroare consumatorii

Erau expusi la comercializare melci cu nuca, utilizandu-se ca umplutura inlocuitor de nuca, biscuiti fara adaos de zahar, cu indulcitori si prajitura umpluta cu ciocolata fara zahar adaugat, pe ambalajul carora exista aplicat un fluturas colant inscriptionat cu mentiunea incorecta „fara zahar”, informatia corecta fiind „fara zahar adaugat”.

De precizat ca mentiunea „fara zahar” este incorecta avand in vedere ca produsele au specificat in declaratia nutritionala continutul zaharuri provenite din ingredientele utilizate in procesul de preparare.

Se comercializau diferite sortimente de bomboane vrac (bomboane cu jeleu si aroma de zmeura, bomboane cherry jelly cu aroma de cirese, bomboane apricot jelly cu aroma de caise, bomboane lemon jelly cu aroma de lamaie), produse cu ingrediente diferite conform informatiilor de pe eticheta acestora, care erau comercializate sub denumirea de bomboane pom vrac, iar ingredientele mentionate pe eticheta de cantar erau in neconcordanta cu ingredientele declarate de catre producatori pe ambalajele de transport.

La un alt operator produsele denumite la raft gogosi cu ciocolata, respectiv corn cu ciocolata contineau, conform materiilor prime din unitate, crema tartinabila cu cacao, lapte si alune, respectiv crema de cacao. Cele doua materii prime identificate nu pot fi asimilate cu ciocolata, in conformitate cu prevederile Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, etichetarea si marcarea unor produse din cacao si ciocolata destinate consumului uman, aprobate prin Ordinul 335/2003. In Romania ciocolata este definita clar in functie de continutul de cacao: „Ciocolata – produsul obtinut din produse de cacao si zaharuri care, contine minimum 35% substanta uscata totala de cacao”.

La raionul de branzeturi dintr-un supermarket din judetul Brasov erau expuse la comercializare sortimente de preparate alimentare pe baza de grasimi vegetale, inducand in eroare consumatorii asupra denumirii produselor.

Se comercializau sortimentele de placinta cu diferite umpluturi (ciocolata, fructe de padure, caise, afine), conform mentiunilor de pe lista cu produse. In urma verificarilor s-a constatat ca umpluturile utilizate erau: cremesa crema de cacao cu arahide, cremesa caise, cremesa fructe de padure, inducand astfel in eroare consumatorii.

De asemenea se comercializau diferite sortimente de produse: covrigi cu ciocolata, melc cu nuca. La verificarea umpluturilor utilizate s-a constatat ca acestea sunt: crema tartinabila cu pudra de cacao, respectiv umplutura de nuca, ceea ce induce in eroare consumatorii.

La o pescarie din judetul Brasov se comercializa hamsie, conform etichetei de la raft, iar pe ambalajul colectiv se specifica sprot, consumatorii fiind indusi in eroare.

Modul de desfasurare a promotiilor

Se derulau promotii fara produsul individual la raft, dar si produse marcate cu o promotie a carei perioada a expirat, nu existau informatii corecte privind tara de origine a produselor, s-au identificat la comercializare produse cu pret promotional, dar acestea nu erau inregistrate si la casa de marcat.

Erau expuse la comercializare produse alimentare: batoane de ciocolata si crema de ciocolata, avand data durabilitatii minimale in mai putin de 3 zile, aflate in reducere de preturi, fara ca si consumatorii sa fie informati corect si precis.

Un supermarket din Giurgiu, utiliza practici comerciale incorecte, la comercializarea unor produse cu vanzare promotionala (reducere sau oferte de pret), nerespectand toate diligentele profesionale privind informarea consumatorilor, inducand in eroare consumatorul, determinandu-l pe acesta sa ia o decizie de tranzactionare pe care in alte conditii nu ar fi luat-o, pentru produsele:

– ceafa porc si spata porc, produse refrigerate preambalate, la caserole de aprox. 1 kg, care se aflau la reducere de pret (promotia magazinului), pe pachete fiind aplicate pe aceeasi caserola, una langa cealalta cate 2 etichete cu preturi diferite pentru unitatea de masura, respectiv: 27,99 lei/kg, alaturi de 23/79 lei /kg pentru ceafa porc si 19,94 lei/kg alaturi de 19,49 lei/kg pentru spata de porc, fara nici o alta mentiune suplimentara pe produs,clientul nestiind care este pretul real;

– specialitati din ciocolata, produse semnalizate la raft cu etichete de pret de culoare rosie (specifice pentru vanzare promotional a magazinului), dar informatiile inscrise pe aceste etichete privind oferta erau greu vizibile pentru consumatori, pe eticheta aparand cu litere bolduite 2 preturi, ex. 5,99 lei alaturi de 4,99 lei, linia de barare a pretului vechi nefiind vizibila pe eticheta, iar informatiile privind valabilitatea promotiei erau inscrise cu litere foarte mici, greu vizibile, astfel incat consumatorul putea fi indus in eroare cu privire la pretul real al produsului;

– foi placinta, pachete de 800 g, cu vinzare promotionala a magazinului, reducerea fiind aplicata abia la casa de marcat, cu etichete cu pret redus pe fiecare produs 6,99 lei, fata de pret vechi barat 8,69 lei, dar la raft pe eticheta simpla, obisnuita, era afisat doar pretul vechi, nebarat, lipsind orice informatie privind promotia, astfel incat consumatorul neavizat ar fi putut sa plateasca pretul vechi.

Pentru anumite produse erau afisate sintagmele “ Pret competitiv”, si “Din promotia noastra “ fara o alta explicatie sau informatii care sa poata demonstra aceste afirmatii, fapt ce denota o practica incorecta a operatorului economic, in sensul ca prin folosirea acestei practici comerciale se afecteaza in mod considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie in cunostinta de cauza, determinandu-i astfel sa ia o decizie pe care altfel nu ar fi luat-o.

Practici comerciale incorecte/vanzare inselatoare, definite prin Legea 363/2007

– Se comercializau preparatele din carne Salam cu sunca taranesc, 650gr/buc si Pachet Familial Salam Taranesc cu Sunca, produse in mod industrial, care contin aditivi alimentari neutilizati in gospodariile taranesti; de asemenea nu contineau ” Sunca”, asa cum era indicat pe eticheta, in mod inselator de catre producator;

– Se aflau la comercializare ciocolata si alte produse zaharoase in in oferta promotionala ”Produse la super discount intre 20-50%”.

In urma verificarilor, inclusiv in evidentele scriptice, s-a constatat ca nu au existat pe stoc produse oferite cu un discount mai mare de 20-23%;

– Erau expuse legaturi de marar si patrunjel cu informare la raft ”origine Romania” in contextul in care, in urma verificarilor, s-a constatat ca originea produselor era Turcia;

– “Pachet pufos promotional” – 30% reducere din pretul celui de-al doilea produs din pachet/Branza pufoasa cu smantana 2×140 gr; la raft nu exista produsul comercializat individual, astfel incat consumatorul sa poata compara avantajul ofertei promo;

– Produsul inscriptionat pe eticheta ”Branza fermentata – produs feliat maturat minimum 3 saptamani Polonia”, iar la raft , produsul este semnalizat cu eticheta verde ” Cascaval rotund feliat -Nou in sortiment, 8,99 lei/buc;

– Un operator din judetul Giurgiu a dovedit practica incorecta, deoarece nu si-a indeplinit diligentele profesionale oferind consumatorilor produse sigure, insotite de informatii corecte, prin aceasta putind induce in eroare consumatorii cu privire la calitatea sau preturile practicate de magazin (nerespectare conditii de depozitare, produse fara etichete, produse fara preturi): cozi porc refrigerate, fara nici o eticheta, produsele fiind nesigure si foietaj pentru placinta, fara preturi afisate, produse patiserie vrac si paine vrac expuse pe rafturile de jos, neprotejate impotriva prafului, fara etichete vizibile pentru consumatori.

Alte abateri constatate in timpul actiunilor de control: nerespectarea conditiilor de pastrare si depozitare, abateri privind afisarea preturilor, lipsa afisarii denumirii societatii, a Codului Unic de Identificare la Registrul Comertului, a orarului de functionare, a codului CAEN, utilizarea de mijloace de masura si control, neomologate, neverificate metrologic sau cu verificarea expirata, lipsa registrului unic de control.

Eduardt Cozminschi, Presedintele ANPC: „Nu voi tolera astfel de comportamente care pot pune sanatatea consumatorilor in pericol si ii asigur pe cetateni de faptul ca operatorii economici sanctionați se vor afla în continuare sub supravegherea comisarilor ANPC, care vor monitoriza și în continuare piata, iar orice abatere de la prevederile legale va fi sanctionata, astfel incat sa nu le fie incalcate consumatorilor drepturile.”

Te-ar putea interesa și: