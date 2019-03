ING Bank a marcat încă un an de creșteri cu două cifre și pare să se îndrepte deja către primele cinci poziții din topul băncilor. În 2018, banca olandeză, prima de la noi care a renunțat la tranzacții cu numerar, la ghișeu, a înregistrat creșteri de două cifre atât ca volum al creditelor șo depozitelor atrase cât și în ceea ce privește numărul de clienți.

La acest al doilea capitol, ING a avut o campanie agresivă orientată către oferirea de beneficii pentru cei care aleg să își ia salariul prin banca olandeză. Campania a dat rezultate și în 2018, când numărul clienți care încasează venituri recurente în conturile băncii a ajuns la 852.000, cu 20% mai mult decât în 2017. În total, banca are aproape 1,3 milioane de clienți, cu 13% mai mult decât în 2017. Practic, doar în 2018, la ING au venit aproape 150.000 de clienți noi.

ING a avut creșteri și în ceea ce privește creditele acordate și depozitele atrase și ia o opțiune serioasă pentru intrarea în top 5. La nivelul anului 2018, ING era pe locul 6 după active, la distanță mică de Raiffeisen (5) și Unicredit (4). Pe creditare, ING a depășit deja, în premieră, 10% din piață.

Profitul băncii a urcat anul trecut cu 30%, la 685 de milioane de lei.

„În 2018 am înregistrat cea mai mare creștere de până acum în România. Pe parcursul acestor 25 ani, prin creștere organică constantă, am reușit să acoperim o cotă de piață pe creditare formată din două cifre, respectiv de 10,1%. Am majorat numărul de clienți activi pe segmentul de retail cu 13% și ne-am îmbunătățit prezența digitală prin atingerea unui nou record de 112 milioane autentificări în Home’Bank. Clienții noștri văd tot mai mult ING Home’Bank ca platforma principală de banking, cu opțiuni complete pentru realizarea de transferuri și pentru accesarea de produse. Din anul 2018, clienții Mid-Corporate și IMM-uri au la dispoziție și ING Business, care este mai mult decât o soluție de internet banking B2B clasică, fiind prima platformă omni-channel din țară. Strategia noastră digitală va continua și în 2019, completând oferta ING cu servicii simple și relevante, îmbunătățind în același timp consultanța din office-uri pentru acele momente-cheie din viața clienților noștri”, a declarat Michal Szczurek, CEO ING Bank România.